الجيش اليمني يبطل مفعول أكثر من 800 لغم في الجوف

القاهرة — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، عن مدير عام برنامج التعامل مع الألغام، العميد الركن أمين العقيلي، قوله اليوم الأربعاء، إنه جرى إتلاف الألغام في منطقة اليتمة بعد نزعها وتفكيكها وجمعها من مناطق عالية التأثير في اليتمة والأجاشر وخب والشعف في الجوف، من قبل فرق النزع الميدانية التابعة للبرنامج وبمساندة من المشروع السعودي "مسام".

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وأكد العميد العقيلي استمرار عمل الفرق الهندسية في نزع الألغام من المناطق عالية التأثير كالطرق والمناطق الآهلة بالسكان والخدمية ومصادر المياه.

وأشار إلى انتشار فرق المركز من أعالي اليتمة في الجوف مرورا بمحافظات مأرب وشبوة والبيضاء وأبين والضالع وعدن وتعز ومناطق الساحل الغربي وصولا إلى محافظة الحديدة.

وثمن العقيلي الدعم الذي يقدمه المشروع السعودي لنزع الألغام التي أصبحت تمثل كارثة إنسانية كبيرة في اليمن.

ولفت إلى أن هناك ترتيبات لإتلاف كميات كبيرة من الألغام في عدد من المحافظات.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس / آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية و"الحوثيين" في ديسمبر / كانون الأول الماضي لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.