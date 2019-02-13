هدف: استعراض برامج وخدمات دعم توظيف المواطنين

الخليج - واس

استعرض صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” برامج وخدمات دعم التوظيف والتدريب التي يقدِّمها لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل، وزيادة استقرارهم الوظيفي، ورفع مستوى مشاركتهم لدى منشآت القطاع الخاص.

وأكد عدد من مسؤولي الصندوق، في لقائهم مع مسؤولي الموارد البشرية في صندوق الاستثمارات العامة والشركات والمشاريع التابعة له، أن برامج الصندوق تهدف إلى تشجيع المنشآت على استقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين، ورفع القدرات التنافسية للكوادر السعودية، وتعزيز فرص استدامتها في منشآت القطاع الخاص.

وقدموا تعريفات مفصلة عن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات؛ وذلك في إطار تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع إسهام السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات مَن هم على رأس العمل، وكذلك الاستثمار في رأس المال البشري.

وسلط المشاركون في اللقاء، الضوء على برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، الرامي لتمكين المسجَّلين في البرنامج من الحصول على فرص مناسبة للتدريب على رأس العمل؛ لمساندتهم في اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

وقالوا: نسعى لزيادة عدد المتدربين والتركيز على مستوى الفرص التدريبية؛ لتكوين فرص نوعية تزيد من مهارات المتدرب؛ الأمر الذي يزيد من فرص التحاقه بسوق العمل.

واطلع الحضور على كيفية التسجيل والاستفادة من خدمات البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.

وقدَّم مسؤولو “هدف” استعراضاً لبرنامجيْ دعم ضيافة الأطفال “قرة”، ودعم نقل المرأة العاملة “وصول”؛ في إطار دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتذليل التحديات التي تواجههن، وتمكين المرأة السعودية ورفع مشاركتها في سوق العمل، وزيادة الاستقرار الوظيفي للسعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص.