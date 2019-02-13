شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعلن رفع حظر سفر المواطنين إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أكَّد سفير المملكة لدى بيروت، وليد بن عبدالله بخاري، اليوم الأربعاء، رفع التحذير عن سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان.
وقال سفير المملكة لدى بيروت: “نعمل على تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية عبر المؤسسات”، مضيفاً أنه “نظراً لانتفاء الأسباب الأمنية التي دفعتنا لتحذير رعايانا من السفر؛ ونتيجة التطمينات التي سمعناها نرفع تحذيرنا للمواطنين المسافرين إلى لبنان”.
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