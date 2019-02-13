شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات يجب التأكد منها قبل شراء التوصيلات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن هناك ست علامات للتوصيلات الكهربائية المطابقة للمواصفات، في مقدمتها وجود كابل لا تقلُّ مساحته عن 1.5 مم2 إذا كان طول الكابل خمسة أمتار، بينما إذا كان الطول أكبر من ذلك فيجب ألا تقل مساحة المقطع عن 2.5 مم2.

وقالت المواصفات، في إنفوجرافيك توعوي نشرته اليوم الأربعاء، عبر حسابها في “تويتر”، إن العلامات تشتمل على وجود مفتاح رئيس “اختياري”، خط أرضي للحماية من الالتماس، غوالق لحماية الأطفال، قاطع حماية إذا كان عدد المخارج أربعة مخارج أو أكثر، إضافة إلى فيوز لفصل التيار الزائد.

وأضافت الهيئة، هناك (6) علامات يجب التأكد منها قبل شراء التوصيلات الكهربائية، تكمن في:

1 – وجود غوالق لحماية الأطفال من الوصول إلى الأجزاء المكهربة.

2 – وجود خط أرضي للحماية من التماس.

3 – ألا يقل مساحة مقطع السلك عن 1,5 مم2 إذا كان طوله 5 أمتار أو أقل، أما إذا كان طوله أكبر من ذلك فيجب ألا تقل مساحة مقطعه عن 2,5 مم2.

4 – وجود قاطع للحماية في التوصيلات التي تحتوي على 4 مخارج أو أكثر.

5 – ملاحظة الفيوز الموجود في قابس التوصيلة لفصل الكهرباء عن التوصيلة في حالة التيار الزائد.

6 – وجود مفاتيح مناسبة للتشغيل.

ونصحت المواصفات والمقاييس قبل الشراء بالتأكد من القدرة الكهربائية المدونة على التوصيلة الكهربائية، وذلك بقراءة المعلومات المدونة على التوصيلة نفسها.

أيضاً استخدام توصيلة كهربائية لا تقل عن 2000 واط للأجهزة الكهربائية، وأعلى من ذلك للأفران وغلاية الماء بصفة خاصة.

إضافةً إلى التأكد من القدرة الكهربائية للجهاز قبل توصيله بالتوصيلة الكهربائية، عبر قراءة المعلومات المدونة على الجهاز الكهربائي، فلكل جهاز قدرة كهربائية معينة وضعت من قبل صانعي الجهاز.