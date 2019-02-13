فلسطيني يحول منزله إلى متحف لتعريف الجيل الجديد بالآثار

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حوّل فلسطيني من قطاع غزة، منزله إلى متحف لتعريف الجيل الجديد بقطع أثرية وتراثية خوفًا من اندثارها بعد أن عمل لأكثر من 30 عامًا على التنقيب عنها.

يملك فضل مصبح- وهو في الخمسينيات من عمره- ما يزيد عن ألف قطعة أثرية ومقتنيات تراثية قديمة ما بين النحاس والعاج والفخار جمعها بنفسه في ظاهرة تعدّ غير مسبوقة على مستوى قطاع غزة. بحسب وكالة الأنباء الصينية.

ويفتح مصبح منزله أمام الزوار يوميًا من محبي الآثار والمقتنيات القديمة بالمجان؛ سعيًا للمساهمة في رفع الوعي تجاه الآثار وحماية التراث القديم وتعريف الجيل الجديد به.

ويُسخِّر مصبح الذي يعمل موظفًا في السلطة الفلسطينية، غالبية وقته منذ ثلاثة عقود في هوايته في جمع القطع الأثرية والمقتنيات القديمة والاحتفاظ بها.

ويقول مصبح للوكالة- بينما كان ينفض الغبار عن أطباق نحاسية داخل منزله- إنّ بعض القطع وجدها مدفونة تحت التراب، والبعض الآخر اشتراها بمقابل مادي من أسواق شعبية.

ويشير إلى أنّ أبناءه البالغ عددهم 15 فردًا، كثيرًا ما يساعدونه في جمع القطع الأثرية والتراثية وبخاصةً عندما يتعلق الأمر بالتنقيب عنها.

ويعتبر مصبح أنّ مشاركته من أبنائه يساهم في سعيه لنشر الشغف بالآثار والتراث لديهم.

كما يوضح أنّ عددًا من أصدقائه وجيرانه قدموا له المساعدة في العثور على بعض القطع النحاسية أو قطع العاج لمعرفتهم بشغفه الشديد لهواية جمع الآثار.

ولا يعد الاهتمام بالآثار رائجًا في قطاع غزة الذي لا يوجد فيه سوى خمسة متاحف رسمية، بالنظر إلى ما يعانيه سكانه البالغ عددهم زهاء مليوني نسمة، من معدلات قياسية من الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية.