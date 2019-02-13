قرد يختطف طفل فى الهند "تفاصيل"

أقدم قرد فى ولاية هاريانا الهندية على خطف صبيا في الثانية من عمره وقام بالتمسك به، رافضا السماح له بالرحيل.
ونشر موقع "سبوتنيك"، مقطع فيديو يظهر اقتراب امرأة من القرد، محاولة أن تأخذ الصبي، ولكن القرد يعانق الصبي ويحتضنه، ويتكرر المشهد عدة مرات، في الوقت الذي لا يظهر فيه القرد أي عداوة للطفل، لكنه يرفض السماح له بالرحيل.
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