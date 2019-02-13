الحذاء القذر مقابل 800 دولار "تفاصيل"

كشفت شركة "جوتشي" للأزياء، عن موضة جديدة للأحذية، حيث أعطت حذاءها الجديد ألوانا توحي بقذارة نسيج الحذاء، وهو ما لفت أنظار الكثيرين من عشاق الموضة.

وصدم الحذاء الفريد من نوعه، المستهلكين بسبب ألوانه التي وصفها البعض بـ "المقززة"، وطرحت الشركة العالمية الحذاء بسعر يصل إلى 800 دولار أمريكي، فيما تقول جوتشي إن المنتج الذي أثار جدلا واسعا على المنصات الاجتماعية، متاح الآن بعدة ألوان، وأضافت أنه مستلهم من تصاميم تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتوقع بعض المعلقين أن لا يلقى الحذاء رواجا بين عشاق الموضة، حيث قال أحدهم إن المنتج يبدو متهالكا كما لو أنه ألقي في القمامة قبل عشرين عاما كاملة.

وجاء طرح الحذاء المثير للجدل بعدما اعتذرت دار جوتشي الشهيرة للأزياء عن تصميمها سترة طويلة العنق سوداء اللون وسحبتها على الفور من متاجرها، بعدما انهالت عليها اتهامات بالعنصرية والسخرية من أصحاب البشرة السمراء، وانتقد بعض مستخدمي الإنترنت السترة، قائلين إنها تسخر من السود.