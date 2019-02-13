مع دفء العلاقات الخارجية الإسرائيلية... نتنياهو يهدد إيران من "وارسو"

ونشر نتنياهو على صفحته الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم، أن بلاده ملتزمة بإبعاد إيران عن سوريا، وبأن إسرائيل ملتزمة بالقيام بذلك والمضي قدما في هذا الأمر.

وتابع نتنياهو:

آتي للتو من لقاء ممتاز عقدته مع وزير الخارجية العماني. بحثنا خطوات أخرى نستطيع أن نتخذها سوية مع دول في المنطقة، من أجل دفع المصالح المشتركة قدما. ستكون لذلك تتمة.

وأضاف نتنياهو في تغريدة أخرى "الطقس في وارسو بارد حاليا، ولكن العلاقات الخارجية الإسرائيلية تشهد دفئا كبيرا".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:

أذهبُ من هنا إلى لقاء ضد إيران يحضره 60 وزيرا للخارجية وممثلا من دول العالم. المهم هو عقد اللقاء وهذا هو لقاء علني وليس سريا، لأن هناك لقاءات سرية كثيرة. هذا هو لقاء علني مع ممثلين عن دول عربية بارزة، تجلس مع إسرائيل، من أجل دفع المصلحة المشتركة قدما، وهي عبارة عن محاربة إيران.

وسبق أن التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، في العاصمة البولندية، وارسو، بوزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي.

وقال وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي خلال اللقاء:

هذه هي رؤية جديدة وهامة حول المستقبل. لقد عانت الشعوب في الشرق الأوسط كثيرا، لأنهم بقوا في الماضي. هذا هو عهد جديد يخدم المستقبل، ويخدم تحقيق الازدهار لصالح جميع الشعوب.

فيما قال نتنياهو: "يسرني الالتقاء بكم مرة أخرى. القرار الشجاع الذي اتخذه السلطان قابوس بدعوتي إلى زيارة سلطنة عمان، يحدث تغييرا في العالم".

وتابع نتنياهو:

أشكركم على هذه السياسة الإيجابية، التي تتجه نحو المستقبل والتي قد تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار لصالح الجميع. أشكركم باسم المواطنين الإسرائيليين، وأسمح لنفسي بأن أقول ذلك أيضا باسم الكثيرين في الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن هذا اللقاء يمهد الطريق أمام أطراف كثيرة أخرى للقيام بما تفضلتم به — أي الامتناع عن التمسك بالماضي والمضي قدما نحو المستقبل. أطراف كثيرة تحذو حذوكم بما فيها أطراف تتواجد هنا في المؤتمر".

يشار إلى أن القناة العبرية الـ13 (العاشرة العبرية سابقا)، قد ذكرت مساء اليوم، الأربعاء، أن يوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته بالفندق الذي يقيم فيه خلال حضوره لمؤتمر "وارسو" في العاصمة البولندية، المقرر اليوم وغدا الخميس.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن يوسف بن علوي، وصل سرا إلى الفندق الذي يقيم فيه نتنياهو، في فندق "انتركونتننتال"، في العاصمة البولندية، وارسو، أثناء مشاركتهما في مؤتمر "وارسو" الدولي المناهض للسياسات الإيرانية.

وأوضحت القناة العبرية أن بن علوي شوهد وهو ذاهب إلى نتنياهو عبر مرأب الفندق الذي يقيم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الفندق في وارسو، لحضور فعاليات المؤتمر الدولي المناهض لإيران.

يشار إلى أن نتنياهو زار سلطنة عمان في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد.