كشف برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، عملية فصل لموظفين في إحدى الشركات الصناعية المتواجدة في مدينة جازان للصناعات الرئيسية والتحويلية.
وأكد ضيف البرنامج، وهو موظف يدعى إبراهيم محمد هادي، أنهم بدأوا العمل مع مدينة جازان الاقتصادية، إلا أنهم عقب نحو عام ونصف، فوجئوا بالاستغناء عن بعض الموظفين.
وشدد الموظف المفصول، على أنهم إلى الآن لم يتلقوا أية إجابة من الشركة حتى الآن عن استفساراتهم بشأن عملية الفصل.
وأشار الموظف إلى أن الشركة لم تبلغهم في بداية عملهم معها أنها شركة إنشائية وتعمل لفترة محدودة، موضحا أن عدد الموظفين المفصولين من الشركة خلال السنوات السابقة بلغ 3 آلاف موظف.
كانت هذه تفاصيل خبر غضب بسبب فصل شركة 500 شاب سعودي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.