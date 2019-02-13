غضب بسبب فصل شركة 500 شاب سعودي (فيديو)

كشف برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، عملية فصل لموظفين في إحدى الشركات الصناعية المتواجدة في مدينة جازان للصناعات الرئيسية والتحويلية.

وأكد ضيف البرنامج، وهو موظف يدعى إبراهيم محمد هادي، أنهم بدأوا العمل مع مدينة جازان الاقتصادية، إلا أنهم عقب نحو عام ونصف، فوجئوا بالاستغناء عن بعض الموظفين.

وشدد الموظف المفصول، على أنهم إلى الآن لم يتلقوا أية إجابة من الشركة حتى الآن عن استفساراتهم بشأن عملية الفصل.

وأشار الموظف إلى أن الشركة لم تبلغهم في بداية عملهم معها أنها شركة إنشائية وتعمل لفترة محدودة، موضحا أن عدد الموظفين المفصولين من الشركة خلال السنوات السابقة بلغ 3 آلاف موظف.