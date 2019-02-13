إصابة 6 مدنيين في هجمات للنظام السوري بإدلب

إدلب/ مراسلون/ الخليج 365أصيب 6 من المدنيين جراء القصف المدفعي الذي يشّنه النظام السوري والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران، منذ صباح الأربعاء، على المناطق السكنية الواقعة داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب، شمالي البلاد.

ويواصل النظام السوري التصعيد في المنطقة عشية القمة الثلاثية المقرر انعقادها في مدينة سوتشي الروسية الخميس، بين زعماء تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وإيران حسن روحاني.

وفي هذا الصدد، شنّت قوات النظام والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران قصفًا بالمدافع على مدينة "خان شيخون" وقريتي "الخوين" و"سكيك" في إدلب، ومحيط قلعة المضيق وقرى "الشريعة" و"الحويز" و"الجماسة" في ريف محافظة حماة.

وقال مراسلو الخليج 365 في المنطقة إن الهجمات أسفرت عن إصابة 6 مدنيين.

وتواصل فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) عمليات البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض في المناطق التي تعرضت للقصف.

وأمس، نفّذت قوات النظام السوري أكثر من 100 هجوم بالمدافع على إدلب.

وأسفرت هجمات النظام البرية والجوية على منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ مطلع العام الجاري، عن مقتل 45 وإصابة أكثر من 210 مدنيين.

وتأتي هجمات النظام بالرغم من اتفاق سوتشي الذي أبرمته تركيا وروسيا في أيلول/ سبتبمر 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب.

أمّا المعارضة السورية، فإنها سحبت أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.