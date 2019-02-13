شكرا لقرائتكم خبر عن حادث دهس جديد في «جليل مكة».. ومطالب بـ«مطبات صناعية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أعاد حادث دهس تعرض له أحد أبناء حي وادي جليل بمكة المكرمة، مطالب الأهالي بوضع مطبات صناعية على الشارع العام الذي يعد شرياناً رئيساً لسكان الحي وللقادمين من شرق مكة إلى وسطها.

وتعرض شاب لحادث دهس على الشارع العام بوادي جليل بمكة المكرمة أثناء عبوره الشارع؛ ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج عن طريق الهلال الأحمر، الذي باشر الواقعة، فيما لا يزال منوماً في المستشفى متأثراً بإصابته بكسور متفرقة في أنحاء جسده.

وجدد أهالي حي وادي جليل مطالبهم للجهات المختصة بضرورة الوقوف على الشارع الرئيس في حيهم، ووضع مطبات صناعية لتخفيف سرعة المركبات المتهورة.

ولفت الأهالي إلى أن عدة مدارس للبنين والبنات تقع على جنبات الشارع نفسه، وعلى مداخله المتفرعة في إشارة لهم أن الشارع بحاجة ماسة وضرورية إلى عمل مطبات صناعية خاصة في التقاطعات المؤدية لتلك المدارس، الواقعة في أعلى الحي.