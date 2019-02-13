35.4 مليار دولار مساعدات دولية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية

رام الله/ الخليج 365



أظهرت بيانات للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار - بكدار (شبه حكومي)، أن إجمالي المنح والمساعدات الخارجية الموجهة لفلسطين، بلغت 35.4 مليار دولار منذ تأسيس السلطة الوطنية.



وأوردت بيانات بكدار (يتلقى تمويله من منظمة التحرير الفلسطينية)، الصادرة أخيرا، اطلعت عليها الخليج 365، الأربعاء، أن إجمالي المنح والمساعدات يرتفع ليصل إلى 36.5 مليار دولار، مع إضافة 1.06 مليار دولار على شكل قروض.



وتمتد الفترة التي يشملها إجمالي المنح والمساعدات والقروض الخارجية في بيانات المجلس، بين 1994 - 2017، تضم مختلف المساعدات سواء للموازنة أو المساعدات غير المباشرة.



وتصدر الاتحاد الأوروبي البلدان والتكتلات والمؤسسات الداعمة لفلسطين، خلال تلك الفترة بإجمالي 6.7 مليارات دولار، تشكل نسبتها 18.4 بالمائة من إجمالي المنح.



في المرتبة الثانية، جاءت الولايات المتحدة بإجمالي 5.74 مليارات دولار، تشكل 15.7 بالمائة من إجمالي المنح، والسعودية ثالثا بـ 3.83 مليارات دولار (10.5 بالمائة).

وبدأت الولايات المتحدة منذ الربع الأول 2017، تدريجيا بقطع مساعداتها المالية عن الفلسطينيين، عبر قنواتها الثلاث (الموازنة، الأونروا، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، وتوقفت نهائيا، العام الماضي.

وبلغت المنح المالية الدولية المقدمة للموازنة منذ 1994، نحو 13.56 مليار دولار، تشكل نسبتها 37.2%، مستحوذة على الحصة الأكبر من المساعدات.



وشكلت المساعدات المالية لأكبر 10 مانحين (دول ومؤسسات)، ما قيمته 26.46 مليار دولار، موزعة على الاتحاد الأوروبي وأمريكا والسعودية والإمارات، وألمانيا والنرويج والبنك الدولي، وبريطانيا واليابان وفرنسا.



وبكدار، مؤسسة تنموية تعمل في مجال الإعمار ومشاريع البنية التحتية، ورسم السياسة الاقتصادية وجذب وتنسيق مساعدات المانحين، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.

