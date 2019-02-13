100 ألف كويتي مطلوب ضبطهم .. تعرّف على السبب

كشف وزير العدل الكويتي فهد العفاسي؛ أن "عدد الأحكام القضائية التي صدرت بمطالبات مالية ضدّ مواطنين خلال السنوات الخمس الماضية على خلفية دعاوى مدنية، بلغ 143680 حكماً قضائياً، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.
ويقع 100 ألف مواطن تحت طائلة الضبط والمنع؛ ما يمثل نحو 7 % من إجمالي عدد الكويتيين البالغ 1.4 مليون مواطن.
وأكّد العفاسي أن إجمالي "عدد أوامر الضبط والإحضار ومنع السفر بلغ 305367 أمراً، من 1 يناير 2014 إلى نهاية ديسمبر 2018، ثم حصلت تسويات، ولا يزال 100 ألف مواطن تحت طائلة الضبط والمنع حالياً، بنسبة 7 % من إجمالي عدد الكويتيين البالغ 1.4 مليون مواطن".
وأشار العفاسي؛ إلى أن أكثر من 42 ألف أمر ضبط وإحضار لا تزال سارية، كما أن المنع من السفر مستمر على أكثر من 58 ألف شخص.
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