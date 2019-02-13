دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث الفيديوهات التشويقية لسلسة Galaxy S10 القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت العملاق الكوري مؤخراً ثلاثة مقاطع فيديو تشويقية للإصدارات القادمة من سلسة Galaxy S10، والتي تؤكد على بعض المواصفات في السلسة القادمة من كاميرة سيلفي 4K، وتقنية الشحن من هاتف إلى أخرى من بين مميزات أخرى.

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تأتي مقاطع الفيديو الجديدة من سامسونج لتؤكد أن الإصدارات الجديدة من سلسة Galaxy S10 تأتي دون التصميم المميز بالنتوء العلوي في الشاشة، لتتبنى تصميم ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تضم الإصدارات الجديدة مستشعر البصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات الفوق صوتية.

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بينما يلقي مقطع الفيديو التشويقي الثاني الضوء على ميزة تصوير بدقة 4K في كاميرة السيلفي في إصدارات سامسونج المميزة Galaxy S10، أيضاً من المتوقع أن تأتي الكاميرة بميزة تصوير بدقة 10 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، وتقنية جمع 2 بيكسل في نقطة واحدة مع تقنية التركيز التلقائي في التصوير.

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وفي الفيديو التشويقي الثالث تؤكد سامسونج على قدرة البطارية في الإصدارات القادمة من سلسة Galaxy S10، مع تقنية الشحن اللاسلكي من هاتف إلى أخر، حيث تدعم هواتف Galaxy S10 الشحن اللاسلكي بقدرة 15W، والشحن اللاسلكي من هاتف إلى أخر بقدرة 9W.

وتشير التوقعات إلى أن إعلانات سامسونج التشويقية ستتوالى في الإنطلاق على شبكة الإنترنت خلال الفترة القادمة لتلقي الضوء على مميزات سلسة سامسونج من هواتف Galaxy S10 المقرر إطلاقها رسمياً في 20 من فبراير.

المصدر

هذا الموضوع أحدث الفيديوهات التشويقية لسلسة Galaxy S10 القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.