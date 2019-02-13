البحرين تناقش تعزيز التعاون الأمني مع أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

وبحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، تم خلال اللقاء، بحث أبرز الموضوعات، التي سيتم مناقشتها في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

كما تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني العربي، خلال المرحلة المقبلة.

​وكانت الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي عقدت بالجزائر، في مارس/ آذار من العام الماضي، تكللت بالاتفاق على ضرورة توحيد جهود الدول العربية لمكافحة التطرف ومنع أنشطة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وشهدت دورة الجزائر مشاركة واسعة لوزراء الداخلية العرب، وممثلين عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.