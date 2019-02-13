"أنصار الله" تستهدف مواقع للجيش اليمني قبالة جيزان

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وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، أن "وحدتي الطيران المسير والمدفعية التابعتين للجماعة، استهدفت تجمعات للجيش اليمني بالقرب من جبل قيس قبالة جيزان".
© REUTERS / Khaled Abdullah
في سياق آخر، شن الجيش السعودي قصفا صاروخيا مكثفا على مناطق في مديريتي الظاهر وحيدان جنوب غربي صعدة، حيث استهدفهما بأكثر من 20 صاروخا، حسب "المسيرة".
وتعلن الجماعة بشكل متواصل عن استهداف مواقع تابعة للجيش اليمني ولقوات الجيش السعودي الذي يقود تحالفا عسكريا ضدها دعما للجيش اليمني والرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مواقع سيطرت الجماعة عليها في يناير/ كانون الثاني 2015.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة للتحالف منذ 26 مارس/ آذار 2015، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.
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