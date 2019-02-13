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© Sputnik . Nahla Ahmad
وأشارت المديرية في بيانها الذي نشرته مختلف وسائل الإعلام الأردنية إلى أنه ومن خلال التحقيقات جرى تحديد هوية ذلك المحتال ليتبين بعد ذلك أنه من ذوي السوابق الجرمية العديدة في مثل تلك القضايا وتمت المباشرة بالبحث عنه.
ولفت الناطق الإعلامي الأمن إلى أنه وبالرغم من عديد التحذيرات المتواترة التي صدرت عن مديرية الأمن العام والهادفة للتوعية وعدم الوقوع ضحية لأسلوب احتيالي (الإيهام بامتلاك عملات أجنبية بأقل من سعر السوق)، إلا أنه ما زال وللأسف البعض يقع ضحية لمثل ذلك الأسلوب القديم.
وأوضح الأمن العام الأردني أنه لا يوجد ما يسمى بـ"العملات الأجنبية الأقل من سعر السوق"، وأن كل من يدعي امتلاكه لها هو محتال يجب تجنبه والإبلاغ عنه فورا، فلو كانت مثل تلك العملات موجودة وتدر بالربح الكثير كما يدعي المحتالون لماذا لا يقومون بالاستفادة منها بأنفسهم دون عرضها على الآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر في الأردن... أسلوب قديم للاحتيال يستعيد نشاطه وخسائر بآلاف الدنانير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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