الطيران الأردني في الأجواء والمطارات السورية مجددا خلال أيام

Twitter/Royal Jordanian

قال النائب طارق خوري الذي يزور سوريا حاليا، إن الأردن سيسنأئف الرحلات إلى سوريا خلال أيام، وستبدأ باستخدام الأجواء السورية في رحلات الطائرات؛ بحسب ما ذكرته وكالة "عمون" الإخبارية.

وفي تصريحات سابقة له، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده تنوي استئناف حركة الطيران إلى سوريا فور تلقي الخبراء الفنيين ضمانات من السلطات السورية بوجود المستوى المطلوب من السلامة للطائرات.

وكان فريق من الخبراء الفنيين من هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية قد توجه نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي إلى العاصمة السورية دمشق لفحص المسائل المتعلقة باستئناف رحلات طيران الخطوط الأردنية إلى سوريا.

وحينها برر الوزير الأردني أن "قرار منع الطائرات الأردنية من التحليق فوق الأجواء السورية اتخذ بناء على التقييم الأمني"، مضيفا أنه "من جانبنا، بالطبع، فالقرار متوقف على التأكد من ضمان السلامة".

وعلقت الخطوط الملكية الأردنية الرحلات اليومية إلى دمشق وحلب في العام 2012 بعد تصاعد الحرب في سوريا. وتبرز مظاهر لتراجع حدة الصراع واقترابه من نهايته حاليا مع استعادة القوات الحكومية السورية السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي التي سيطرت عليها في السابق الجماعات الإرهابية.