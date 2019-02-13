أمريكا تسلم الجيش اللبناني صواريخ موجهة بالليزر

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ونقلت "رويترز" عن السفارة قولها إن تسليم الصواريخ جاء ليبرهن على ما وصفته "بالتزام قوي وراسخ"، وقال بيان السفارة الأمريكية في بيروت إن الصواريخ، التي تم نقلها بطائرة عسكرية أمريكية، مكون رئيسي في أسطول طائرات إيه-29 سوبر توكانو الهجومية الذي تم تسليمها في وقت سابق.
© AFP 2018 / Jalaa Marey
وقال حسن نصر الله الأمين العام لـ "حزب الله"، الأسبوع الماضي إنه مستعد لتوفير أنظمة دفاع جوي للجيش اللبناني من إيران وتأمين "كل ما يريده ليصبح أقوى جيش في المنطقة".
وتساءل نصر الله عن سبب تجاهل لبنان لإيران بينما "نعطي رقابنا للآخرين" في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة التي شددت العقوبات على جماعته.
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