الأردن يمدد العمل في معبر حدودي مع سوريا ساعتين إضافيتين

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365



قرر الأردن، الأربعاء، تمديد العمل في معبر جابر الحدودي مع سوريا، ساعتين إضافيتين حتى السادسة مساء (16:00 تغ).

جاء ذلك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن وزير الداخلية سمير المبيضين.

واتفقت اللجان الفنية في الأردن وسوريا، إبان إعادة فتح المعبر في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على أن يكون عمله بكلا الجهتين من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء.

ولم يشر بيان وزير الداخلية الأردني، إلى أن قرار تمديد العمل يضم الجانب السوري، أو بالاتفاق معه.

كما لم يتم إيضاح سبب مد ساعات العمل في المعبر.

ويرتبط البلدان بمعبرين حدوديين رئيسين، هما "الجمرك القديم"، الذي يقابله معبر "الرمثا" من الجانب الأردني(وهو مغلق)، و"نصيب" الذي يقابله معبر "جابر".