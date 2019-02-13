عفرين.. القبض على 4 من "داعش" قدموا من مناطق "ي ب ك"

عفرين - أنقرة / الخليج 365

أعلن الجيش السوري الحر القبض على 4 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الذين أُطلق سراحهم من قبل تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول يوسف حمود، المتحدث باسم "الجيش الوطني"، الذي يضم نحو 30 فصيلا من الجيش السوري الحر.

وقال حمود إنه تم القبض على 4 من عناصر "داعش" في ناحية "شران" التابعة لعفرين، بينهم مواطنان روسيان.

وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت بأن هؤلاء الأشخاص خرجوا من محافظة "دير الزور" نحو محافظة "إدلب"، ووصلوا إلى المنطقة بعد عبور المناطق التي يحتلها "ي ب ك/بي كا كا" بسهولة وبراحة.

وشدّد على أن "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي يسهّل العبور لعناصر "داعش" نحو مناطق سيطرة المعارضة السورية.

وبعد 64 يومًا من انطلاق عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/ كانون الثاني 2018، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، من تحرير "عفرين"، شمالي سوريا، بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا".

ومنذ 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" يحاول إخراج تنظيم "داعش" من محافظة دير الزور، بدعم أمريكي وفرنسي.

ولم يبق في قبضة "داعش" إلا بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي في الوقت الراهن، في حين تبسط قوات النظام سيطرتها على المناطق الغربية لنهر الفرات في المحافظة المذكورة.

وقبل يومين، قالت مصادر محلية في المنطقة، للأناضول، إن إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" يساومون في الوقت الراهن، إرهابيي "داعش" في بلدة الباغوز التي يحاصرها "ي ب ك" بمحافظة دير الزور.

وأضافت المصادر أن "ي ب ك/بي كا كا" أعطى ضمانات لعناصر "داعش" الإرهابية، بنقلهم مع أسرهم إلى محافظة إدلب، شريطة تسليم أنفسهم وإطلاق سراح أسرى "ي ب ك".

واستدركت أن التنظيمين الإرهابيين اختلفا على خروج عناصر "داعش" من البلدة؛ إثر طلب بعض عناصر التنظيم الأخير نقلهم إلى العراق.

وأوضحت أن "ي ب ك/بي كا كا" لم يتخذ قراره الأخير بعد حيال تلبية مطلب "داعش" بنقل عناصره إلى العراق، إلا أن "ي ب ك" عرض على "داعش" نقل عناصره إلى منطقة صحراوية في محافظة حمص (وسط)، حسب المصادر نفسها.

وفي تصريح للأناضول، أعرب محمد راشد، متحدث "جيش النصر" أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير العاملة تحت مظلة الجيش السوري الحر، عن رفضهم لنقل عناصر "داعش" إلى محافظة إدلب.

وقال: "فيما لو تم هذا الاتفاق، فإننا مستعدون لقتال عناصر داعش الإرهابية من أجل الدفاع عن أراضينا".