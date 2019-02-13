صحفي مصري "محبوس" يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة

القاهرة / الخليج 365

تقدمت أسرة صحفي مصري محبوس احتياطيا، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة في الانتخابات المقررة 1 مارس / آذار المقبل.

وقالت أسرة الكاتب الصحفي هشام جعفر، في بيان، الأربعاء، إنها "قدمت أوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين".

وأوضحت أنها اتخذت هذه الخطوة "استجابة لدعم يتصاعد من قلب الجمعية العمومية التي رأت في ترشحه صوتا لرفضها استمرار حبس الصحفيين".

وأشارت إلى أنه "سوف يتم الإعلان عن برنامج جعفر الانتخابى قريبا".

وقبل أيام استنكر محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق، عبر تويتر، استمرار حبس جعفر، الذي يدخل العام الرابع محبوسا احتياطا على ذمة قضية الانتماء لجماعة محظورة.

وتجرى الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة 1 مارس / آذار المقبل، ومن أبرز المرشحين على منصب النقيب رئيس هيئة الاستعلامات (حكومية) ضياء رشوان.

ومنذ أكتوبر / تشرين الأول الماضي، دخل جعفر، عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بسجن العقرب (جنوبي القاهرة)، بتهمة "الانتماء لجماعة محظورة"، وهو ما نفاه مرارا.

وفي أكثر من مناسبة، طالبت أسرة جعفر ومنظمات حقوقية من بينها "العفو الدولية"، بضرورة الإفراج عنه، نظرا لما أسمته "إهمالا طبيا يلاحقه منذ احتجازه"، وهو ما تنفيه السلطات.