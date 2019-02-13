نصائح مهمة للوقاية من #السكتة_القلبية

صحيفة الخليج الالكترونية

ترتبط مخاطر الإصابة بالسكتة القلبية بمجموعة من عوامل الخطر، مثل ارتفاع ضغط الدم والكولسترول، أو إصابة المرأة بتسمم الحمل، أو الزيادة المفرطة في الوزن. لكن بالمقابل يمكنك تقليل هذه المخاطر، وحماية نفسك من السكتة القلبية باتباع النصائح التالية:

* تقليل الملح في الطعام، والحد من تناول الأطعمة السريعة واللحوم المصنّعة.

* اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على العناصر النباتية أكثر من الحيوانية.

* ضبط نسبة السكر بالدم.

* الإقلاع عن التدخين.

* ممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني والحركة.

* شرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً.

* في حال وجود مخاطر تتعلّق بانسداد الشرايين تناول الأسبرين أو ما يوصي به الطبيب من مذيبات الجلطات.

* الانصات جيداً لعلامات السكتة المبكرة مثل: التنميل، وضبابية الرؤية المفاجئة، والصداع الحاد، والدوخة.