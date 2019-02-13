الهلال يواصل الصدارة و #النصر يكسب قمة #الاهلي

الرياض

واصل الهلال محافظته على صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بفوزه على القادسية بأربعة أهداف لهدف في افتتاحية الجولة الـ 20، فيما استمر النصر الوصيف في مطاردته للصدارة ة بعد أن تغلب على الأهلي بهدفين مقابل هدف.

في الرياض وعلى ملعب جامعة الملك سعود استطاع الهلال الفوز برباعية، بدأها نواف العابد في الدقيقة 34، فيما أضاف الفرنسي بافتيمبي غوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الأولى من الحصة الثانية، قبل أن يتمكن البرازيلي بسمارك فيريرا من تقليص النتيجة بتسجيله هدف القادسية الوحيد في الدقيقة 67، ليعيد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو فارق الهدفين في اللقاء بتسجيله الهدف الهلالي الثاني في الدقيقة 80، واختتم علي البليهي أهداف اللقاء حينما سجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 88، ليحافظ الهلال على فارق النقاط الست بوصوله للنقطة الـ 49 منفرداً بالصدارة، في حين بقي القادسية في مركزه العاشر بـ 23 نقطة.

أما النصر فتمكن من إلحاق الهزيمة السادسة بالأهلي لهذا الموسم حينما تغلب عليه في أرضه وبين جمهوره على أرض مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة بهدفين مقابل هدف، حيث استطاع المغربي عبدالرزاق حمد الله من تسجيل الهدف الأول للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي للحصة الأولى، فيما عادل السوري عمر السومة النتيجة لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 59، ليعيد حمد الله التقدم لفريقه في الدقيقة 60، ليصل النصر إلى النقطة 43 في وصافة سلم الترتيب، موسعاً الفارق بينه وبين أقرب منافسيه الأهلي إلى سبع نقاط الذي بقي في المركز الثالث برصيد 36.

وتستكمل مواجهات الجولة بعد غد الأربعاء بمباراتين أيضًا، عندما يستضيف الحزم فريق الباطن في الساعة الـ 3:50 على ملعب نادي الحزم بالرس والذي يحتضن أول مباراة هذا الموسم، إذ يأتي الحزم في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، أما الباطن فجمع 18 نقطة يقف بها في المركز الـ13 في سلم الترتيب.

وعند الساعة الـ 6:10 مساء وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يحل الفيصلي ضيفًا على الاتفاق صاحب الـ 27 نقطة والذي يتمركز في المرتبة السابعة، فيما يحتل الفيصلي المركز التاسع بـ24 نقطة.