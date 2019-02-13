دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إيموجي جديد من "واتس آب" يثير غضب المستخدمين

كثيرة هي صورة الإيموجي الرمزية التي يلجأ إليها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاته، منها للرياضة والأكل، ناهيك عن التعبير على الحالة النفسية. بيد أن المستخدمين يفتقدون أحياناً هذا الإيموجي أو ذلك. ويبدو أن القائمين على تطبيق الدردشة "واتس آب" يعلمون حاجة المستخدمين الدائمة إلى صور إيموجي جديدة، لهذا يعمدون إلى إطلاق صور جديدة كل عام، معتمدين في ذلك على خيال المصممين الذي لا يعرف الحدود.

خلال الأعوام الماضية أجرى تطبيق "واتس آب" الكثير من التحديثات في عام صور الإيموجي، لتتنوع بين لون البشرة وطبيعة العمل إضافة إلى الرموز الأخرى. ومنذ عام 2014 حدث القائمون على تطبيق الدردشة الأشهر في العالم ستة تحديثات واسعة النطاق، فبعد إدخال صور الفواكه، تبعها في 2015 رموز تغيير البشرة.

وفي هذا العام أيضاً يمكن لمستخدمي "واتس آب" التعبير من خلال صور إيموجي جديدة ومثيرة. في التحديث الجديد ستظهر في قائمة الإيموجي بالتطبيق 230 صورة جديدة. وبالإضافة إلى ألوان البشرة الجديدة وإضافات لصور جندرية، هناك أيضاً بعض الرموز التعبيرية الجديدة تماماً، وتشمل هذه صورة الحيوانات الجديدة ، مثل حيوان كسلان لطيف على غصن شجرة.

ويشمل التحديث أيضاً حتى الرموز الكلاسيكية المعروفة للمستخدم كالقلب الأحمر، إذ أُضيفت رموز حب أخرى باللونين الأبيض والبني.

كما لم يغفل المصممون مراعاة المساواة بين الجنسين في صور الإيموجي الجديدة، إذ كشفوا أن هناك صور خاصة بالأشخاص الذين لا يرغبون في التعريف بأنفسهم بجنس محدد بذاته. كما توجد هناك صور للأزواج بألوان بشرة مختلفة. بيد التغيير الكبير في عالم إيموجي واتس آب هو إدراج صور أشخاص يعانون من الإعاقات الجسدية.

لكن أحد صور الأيموجي الجديدة تسببت بجدل كبير على تويتر وبقية وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أثارت حفيظة الكثير من الأشخاص. وتكهن مستخدمون من الذكور في تعليقاتهم حول معنى الإيموجي. ماذا تعني صورة إيموجي Pinching Hand، وهي تسميته الأصلية؟

يرى الكثير من المستخدمين أن الإيموجي الجديد له تفسير واحد لا غير وهو استخدامه لـ "أغراض مبتذلة"، ويرى أحد المستخدمين أنه "يرمز بالتأكيد إلى صور العضو الذكري غير المرغوب فيها التي يرسلها البعض للغرباء". وعن ذلك يقول آخر: "الكثير من النساء الجميلات سيعشقن إيموجي Pinching Hand".

ويشير موقع "أكسترا تب" الألماني إلى أنه تمت الموافقة على اللائحة النهائية لصور الإيموجي الجديدة لإطلاقها في 5 مارس/ آذار المقبل. وستُدمج خلال الأشهر اللاحقة في التحديثات. على مستخدمي هواتف أندرويد الانتظام حتى أغسطس/ آب المقبل للحصول على الإيموجي المثير للجدل Pinching Hand، بينما لن على مستخدمي هواتف آبل الانتظار حتى أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.المزيد:

3 خطوات بسيطة لتفعيل ميزة بصمة الوجه والأصبع من واتساب

كيفية حذف حساب واتساب بشكل نهائي

فيديو: هل تستخدم هاتف أندرويد؟.. واتسآب تتيح لك ميزتين جديدتين

3 مزايا جديدة من واتساب لمستخدميه في 2019

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي