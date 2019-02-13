شكرا لقرائتكم خبر عن ثعبان يفاجئ شاباً أثناء حفره في الأرض بحثاً عن «الفقع» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: فوجئ شاب بثعبان صغير يختبئ تحت الأرض أثناء بحثه ومجموعة شباب معه عن الفقع في إحدى مناطق شمال المملكة. وأظهر مقطع فيديو متداول أحد الشبان وهو يقوم بالحفر بيديه بحثاً عن الفقع؛ وإذ به يتفاجأ بثعبان مختبئ تحت طبقات التراب.

كانت هذه تفاصيل خبر ثعبان يفاجئ شاباً أثناء حفره في الأرض بحثاً عن «الفقع» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.