شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة هروب وافد مطلوب في قضية قتل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - https://sabq.org/ZXWwmq متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أحبط رجال الجوازات بمنفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت محاولة هروب وافد من الجنسية الباكستانية؛ إلى دولة الكويت متخفيًا بزي عامل نظافة. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الوافد الباكستاني؛ مطلوب بقضية قتل بمنطقة تبوك قبل عدة أيام، وتم تسليم الجاني للجهات المختصة.

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