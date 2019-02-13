مهرجان أبوظبي يعلن برنامج معرضه التشكيلي لعام 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف مهرجان أبوظبي 2019، أمس، عن تفاصيل معرضه السنوي للفنون التشكيلية، والذي يقام تحت عنوان «آفاق بعيدة» في الفترة بين 26 فبراير/شباط و25 مارس/آذار في منارة السعديات في أبوظبي.

ويقدم المعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التي تستعرض تاريخ رسم المناظر الطبيعية في أوروبا، من المقتنيات الأميريّة من لختنشتاين، إحدى أهمّ وأعرق المجموعات الخاصة في أوروبا والعالم.

ويتضمّن المعرض أكثر من سبعين عملاً تغطي أربعمئة عام من التشكيل، من القرن الخامس عشر حتى التاسع عشر، لكبار الفنانين أمثال: بيتر بول روبينز، جان بروغيل الأكبر، جوس دي مومبر، أليساندرو بونفيتشينو، جين موريتو، الموجودة أعمالهم في اللوفر باريس، برادو مدريد، متحف فيكتوريا وألبيرت في لندن، سميثسونيان واشنطن، معهد الفنون في شيكاغو، ومتروبوليتان نيويورك وغيرها.

وتتضمن فعاليات المعرض، برنامجاً تعليمياً حافلاً يقدم للجمهور فرص المشاركة في الجلسات الحوارية وجولات الزوار، وورش العمل الإبداعية من وحي الأعمال الفنية المعروضة.

كما نظّم مهرجان أبوظبي في إطار دعمه للتشكيليين الإماراتيين، برنامج إقامة لخمسة فنانين من المنتسبين لمبادرة «رواق الفن الإماراتي»، وهم: عائشة جمعة، حمدان بطي الشامسي، أسماء خوري، تقوى النقبي، وميثاء عبدالله؛ حيث أتاحت لهم الإقامة الدولية فرصة فريدة لزيارة مؤسسات فنية وثقافية كبرى في فادوز «لختنشتاين»، وفيينا «النمسا»، وذلك لتطوير معارفهم الفنية وتبادل خبراتهم ورؤاهم المختلفة والفريدة، تحت إشراف مستشارة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، الأميرة إيرينا زو ساين-ويتجينشتاين-بيرليبورج، والفنانة التشكيلية عائشة جمعة.