روسيا ضيف شرف دورة 2020 من «أبوظبي للكتاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي اختيار روسيا لتكون ضيف شرف الدورة ال 30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب عام 2020.

ومن المتوقع أن تستقطب مشاركة روسيا المتميزة عدداً كبيراً من الزوار، حيث تُنظم باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة طوال مدة المعرض، والتي ستغطي مختلف جوانب الأدب والثقافة والفن والموسيقى في روسيا، وقد وقع سيف سعيد غباش، وكيل الدائرة مذكرة تفاهم مع فلاديمير جريجوريف، نائب رئيس الوكالة الفيدرالية للصحافة والاتصال الجماهيري في موسكو، لتنسيق مشاركة الجانب الروسي في المعرض.

وقال سيف سعيد غباش: «يؤكّد اختيار روسيا ضيف الشرف لدورة عام 2020 من المعرض على عمق الروابط التي تجمعها بالعالم العربي، وعلى قوة العلاقة الراسخة بينها وبين الإمارات».

وأضاف: «لا تستند مكانة روسيا إلى اقتصادها، بل تمتدّ لتشمل ثِقَل نتاجها الثقافي أيضاً؛ حيث تحتضن الآلاف من دور النشر. وفي ظلّ توجيهات قيادتنا الحكيمة، فإننا لا ندخر جهداً لدعم المساعي الرامية إلى الانفتاح الثقافي والاحتفاء بالثقافات الأخرى».

من جانبه، قال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في الدائرة ومدير المعرض: «نحتفي في عام 2020 بروسيا، والتي تتميز بثقافتها وفنونها. ومن جهةٍ أخرى، ترسخ استضافتنا لتلك الدولة الرؤية طويلة الأمد في مدّ جسور التواصل مع الثقافات العالمية الأخرى».وأضاف: «من المتوقع أن يكون المعرض في 2020 منصة ثقافيةً نابضةً بالحياة بفضل مشاركة روسيا؛ حيث سنسلط الضوء على نتاجاتها الإبداعية وملامح قطاع النشر فيها. كما نتطلع للترحيب بالفنانين والعقول الإبداعية والكتّاب المؤثرين المشهورين من روسيا. ونأمل أن يؤدي هذا التجمع الثقافي إلى النهوض بقطاع نشر مشترك يستفيد من أسواق البلدين».يذكر أن الهند هي ضيف شرف دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب والذي يعقد في الفترة من 24 إلى 30 إبريل/‏‏ نيسان المقبل.