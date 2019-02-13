البرلمان العربي يطالب بوقفة لإنهاء الصراعات وحفظ الاستقرار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، أمس الثلاثاء، في أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية. وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلاً من: جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد بن زايد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد احمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القوم، بينما دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إلى وقفة عربية لإنهاء الصراعات المستشرية في بعض الدول العربية، وفقاً لرؤية عربية شاملة وفاعلة تحافظ على أمن واستقرار الدول العربية.

وقال جاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان إن الجلسة بحثت موضوع الجولان السوري المحتل والمحاولات «الاسرائيلية» للاستيلاء عليه، كما ناقشت قضية المياه وكيفية الحفاظ على الثروة المائية التي أصبحت هدفاً في كثير من الأمور السياسية والاقتصادية.

وتابع النقبي أن المناقشات تناولت أيضاً قضية الجزر الإماراتية الثلاث «طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى» المحتلة من قبل إيران.

وأكد خالد بن زايد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أهمية اجتماع البرلمان العربي، حيث ناقش العديد من التوصيات الهامة، واستصدار قانون للأمن الغذائي العربي وآخر للاستثمار العربي في المنطقة العربية. وقالت عائشة سالم بن سمنوه إن البرلمان العربي جدد تأكيده على محورية ومركزية القضية الفلسطينية والقدس، مشيرة الى أن البرلمان يبذل جهوداً مضنية للدفاع عن القضية الفلسطينية والتأكيد على أن القدس ستظل عاصمة فلسطين.

بدوره قال محمد احمد اليماحي، إن البرلمان تناول كل التطورات السياسية بالمنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث فضلاً عن التدخلات الإيرانية في المنطقة والعمل على زرع الفتن وتجزئة الدول العربية، إضافة الى مناقشة تطورات الوضع في الجولان السوري المحتل.

وفي كلمته في افتتاح الجلسة أشار السلمي الى مشروع الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات المعروض على الجلسة للنظر فيها وإقرارها ورفعها للقمة العربية في تونس.

وأضاف أن حجم التحديات التي تواجهها الأمة العربية جسيمة ووصلت لدرجة عالية من الخطورة، فالقضية الفلسطينية قضية العرب الأولى تشهد تطورات خطيرة ومعقدة، في ظل انقسام فلسطيني حاد، ووقف للمساعدات الإنسانية، وتهويد القدس ومصادرة الأراضي، والتحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية.(وام)