محمد بن راشد يكرّم الفائز بتحدي الجامعات العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : ”الخليج 365”

كرّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، فريق كلية «تاك» للأعمال في جامعة دارتموث بالولايات المتحدة، الذي فاز بتحدي الجامعات العالمي لاستشراف حكومات المستقبل في الدورة الثالثة، خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز الدورة السنوية السابعة من القمة العالمية للحكومات.

وفاز المشروع الذي قدمه خريجو الكلية، لتميزهم من بين 109 طلاب من 19 جامعة من أفضل جامعات العالم تصنيفاً، من جميع قارات العالم، عبر تقديم خطة إعادة إعمار عشرية متكاملة لدولة متخيلة عانت النزاعات والحروب.

100 مليار

ورصد السيناريو المتخيل لتحدي هذا العام 100 مليار دولار، وضعها في تصرف الطلبة المتنافسين الذين طلب منهم وضع خطة إعادة الإعمار، خلال الأيام الثلاثة للقمة، حيث عرض كل فريق مشروعه في يومها الختامي.

تنوّع

وتنوعت الخطط التي قدمها خريجو الجامعات المتنافسة، فمنها ما ركز على إعادة بناء الثقة بين مواطني الدولة المتخيلة والمؤسسات الحكومية فيها، ومنها ما تخصص في تعزيز الأمن الغذائي للدولة، أو تأليف لجان متعددة بحسب اختصاصها للعمل على إنجاز خطة إعادة الإعمار، أو تطوير البنية التحتية وإنعاش الحركة التجارية، أو الاستثمار في بناء وإعادة تأهيل القدرات البشرية، أو إنشاء المناطق الحرة، أو بناء نماذج حوكمة عملية لإعادة الإعمار.

تحكيم

وتألفت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وماركوس رينيش، نائب الرئيس للسياسات العامة في «فيسبوك»، أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وريتشارد سونداردجي، الرئيس التنفيذي لبنك «سوسيتيه جنرال»، الشرق الأوسط، وبول بينيت، الرئيس التنفيذي للابتكار في شركة «آيديو». وقيّمت اللجنة المشاركات من كل جامعة، وفق 4 معايير هي الإبداع والابتكار بنسبة 40% من التقييم، والتأثير والشمولي 25%، والجدوى وإمكانية التطبيق 20%، وطريقة العرض 15%.

19 جامعة

أما الجامعات المشاركة، فهي: كلية لندن للأعمال، وآي. إي. سي. إي. بزنس سكول، وكلية الأعمال في جامعة سيدني، وكلية سايد للأعمال في جامعة أكسفورد، ومعهد إنسياد للأعمال، وكلية الصين- أوروبا الدولية للأعمال، والجامعة الأمريكية في القاهرة، والمعهد الهندي للإدارة، وكلية لي كوان يو للسياسات العامة، وجامعة طوكيو، وجامعة الإمارات - فرع العين، وكلية «تاك» للأعمال في جامعة دارتموث بالولايات المتحدة، وكلية ديسوتيلز في جامعة مكجيل، وأمبيريال كوليدج في لندن، وكلية ودرو ويلسون في جامعة برنستون، وجامعة كورنيل، وكلية وارتون في جامعة بنسلفانيا، وكلية كينيدي في جامعة هارفارد، وكلية آي. إن. سي. أي. إي. للأعمال.