سيف بن زايد يكرم شركة «ميد أوف إير» بجائزة هاكاثون الحكومات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تكريم الفائزين بجائزة هاكاثون الحكومات، ضمن جائزة تكنولوجيا الحكومات، في ختام فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات.

وكرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشركة الفائزة بالجائزة الكبرى وقيمتها 100 ألف دولار، حيث فازت بالجائزة الكبرى شركة «ميد أوف إير» بعدما تنافست خمس شركات تكنولوجية ناشئة في المراحل الخمس التي مر بها الهاكاثون في مدن: نيودلهي، وسانتياغو، وواشنطن، وبرلين، ولندن، ومشاركة أكثر من 800 شخص، بهدف تعزيز المنافسة بين الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتقنيات الناشئة، للوصول إلى أفضل الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.

ثلاث منصات لتصويت الجمهور

وكانت شركة «ميد أوف إير» الناشئة الألمانية فازت في المحطة الرابعة في برلين، ضمن محور المستقبل والتقدم بناء على سرعة التغيرات التكنولوجية، حيث تقوم الشركة بتصنيع مواد بناء من بلاستيك يتكون من ثاني أكسيد كربون يتم التقاطه من الغلاف الجوي.

وشهدت الجائزة فتح باب التصويت لأفضل شركة مشاركة من المدن الخمس، عبر ثلاث منصات مكّنت الجمهور من الاختيار بينها، هي الموقع الإلكتروني للجائزة، وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة لها، إضافة إلى فتح المجال لجمهور القمة العالمية للحكومات التصويت اللحظي، واختيار الشركة الأكثر ابتكاراً وتكريمها.

وركزت سلسلة الهاكاثون على أربعة محاور رئيسية، هي: الحوكمة والمرونة، البيئة والرعاية الصحية، الاقتصاد والمجتمع، والمستقبل والتقدم، وهدفت إلى إلهام الأفراد والجهات الحكومية والخاصة، لدفعهم نحو المزيد من الابتكار وتقديم أفكار استشرافية، وتحفيز العقول والخبرات لتطوير مبادرات وشراكات ذكية وطرح حلول تكنولوجية جديدة لخدمة الإنسان.