منصور بن زايد: عالمنا العربي يحتضن عقولاً خلَّاقة نحتفي بإبداعاتها

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كرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، المبادرة الفائزة بجائزة «حلول شبابية»، التي أطلقها مركز الشباب العربي، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات؛ بهدف توفير منصة رائدة، تمكن الشباب من عرض أفكارهم وحلولهم المبتكرة لأهم التحديات الرئيسية، التي تؤثر في حياة أغلبيتهم.

أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد، أن «دولة الإمارات ومنذ تأسيسها وضعت تمكين الشباب في صدارة أولوياتها، استكمالاً لمسيرة مؤسس الاتحاد، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه». وأضاف، «خصصنا 5 ملايين درهم لدعم تنفيذ الحلول الشبابية، وبناء مستقبل أفضل للشباب، فالعالم العربي يحتضن عقولاً لديها أفكار خلاقة، وعلينا العمل معاً لتوفير منصات وإطلاق مبادرات تحتفي بإبداعاتها، وتبرز إنجازاتها وإسهامها في صناعة مستقبل مشرق».

وقال سموّه: «الإبداعات الشبابية الواعدة نواة لمشروعات وحلول جذرية لأهم التحديات الحالية والمستقبلية في المجتمعات الإنسانية؛ كونها تخلق فرصاً حقيقية وفعلية تحقق نتائج إيجابية وملموسة، تكون داعماً للخطط والاستراتيجيات التنموية في مجتمعاتنا العربية».

وكرّم سموّه مشروع مبادرة «سوق فن» التي اختارتها لجنة التحكيم من بين 3 مبادرات تأهلت للمرحلة النهائية، بعد تقييم الأفكار ودراسة إمكانية تنفيذها ومدى فعالياتها في إيجاد حلول فعلية للتحديات، وفي مقدمتها زيادة فرص العمل، وربط الكفاءات بسوق العمل، وتزويد الأجيال الصاعدة بالخبرات والمهارات التي تمكنهم من صناعة مستقبل أفضل للمنطقة.

وكان مركز الشباب العربي، أعلن عن إطلاق مبادرة «حلول شبابية»، بتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد، لتمكين الشباب من طرح حلولهم عن مختلف التحديات، ووضعها بين يدي صناع القرار؛ لمساعدتهم على تنفيذها، وتحويلها إلى مشروعات واقعية تسهم في معالجة التحديات ذات الصلة التي تواجه الشباب في العالم العربي.

الحلول الإبداعية الفائزة

واختارت اللجنة 3 مشروعات هي «سوق فن» التي قدمها سامي حوراني، وهي المنصة الأولى المتخصصة في بيع المنتجات اليدوية عبر الإنترنت، وتُمكّن الشباب الموهوبين والفنانين والحرفيين الذين يعملون في منازلهم من مشاركة وبيع أعمالهم عبر الإنترنت. ومبادرة «غوركم» التي قدمها محمد العقيلي، وهي تطبيق إلكتروني يعمل حلقة وصل بين المزارعين والأسواق. ومبادرة «مسرعة بلوسوم» التي تشكل برنامجَ عملٍ متكاملاً لتمكين رائدات الأعمال والقيادات النسائية في السعودية.