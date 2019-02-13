«الموهوبون» يشعلون مواجهة الريال وأياكس في «كرويف أرينا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

لن تكون مواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع مضيفه أياكس أمستردام الهولندي اليوم الأربعاء، في استاد «يوهان كرويف أرينا» في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بين مجرة للنجوم وتشكيلة واعدة، نظراً للتغييرات الجذرية التي طرأت على الفريق الملكي في الأسابيع القليلة الماضية.

تعج صفوف أياكس بوجوه شابة وموهوبة، يتقدمها لاعب الوسط فرانكي دي يونج الذي سيحمل ألوان برشلونة غريم ريال، بدءاً من الموسم المقبل مقابل نحو 86 مليون يورو، وقلب الدفاع المراهق ماتياس دي ليخت، أو شبان آخرين مثل الحارس الكاميروني أندريه أونانا، المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرج ولاعب الوسط دوني فان دي بيك.

لكن المفاجئ أن ريال ودّع نسبياً مجرة نجومه، آخرهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وحتى الويلزي جاريث بايل استهل مبارياته الأخيرة على دكة البدلاء.

اعتمد الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد كخيار أول على وجوه صاعدة منذ أوكل مهمة تجديد دماء الفريق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلفاً للوبيتيجي المقال من منصبه. ويأتي في مقدمة موهوبي الريال الذين يسعون إلى ترك بصمة أوروبية، البرازيلي فينيسيوس جونيور (18 عاماً) الذي شارك في 6 مباريات أساسيا في الليجا، ومرة في دوري الأبطال، لكن تأثيره كان كبيراً وأصبح النجم الجديد لجماهير الفريق الملكي.

كان من المتوقع أن يمضي فينيسيوس، القادم الصيف الماضي من فلامنجو مقابل 61 مليون يورو، موسمه الأول مع الفريق الرديف حيث احتضنه آنذاك سولاري، مدرب فريق الرديف، فسجل مرتين ضد رديف أتلتيكو مدريد، من ركلة حرة جميلة ضد أونيونيستاس ثم عادل ضد رديف سلتا فيجو، كان فينيسيوس موهبة لم تختبر، عند إقالة لوبيتيجي، فرفعه سولاري معه إلى الفريق الأول، زج به لتسعين دقيقة في مباراته الأولى، أي أكثر من مدة مشاركته في 14 مباراة تحت إشراف لوبيتيجي.

بعد نحو أربعة أشهر، أصبح في رصيد فينيسيوس 22 مشاركة مع الفريق الأول، آخرهما ضد برشلونة على ملعب كامب نو، وأتلتيكو مدريد على ملعب واندا متروبوليتانو. في الاثنتين، كان مصدر الخطر الأبرز لريال، لدرجة دفعت الكثيرين إلى عدم استغراب وضع بايل على مقاعد البدلاء. وفي اللقاء الثاني ضمن دوري أبطال أوروبا اليوم، يحل بوروسيا دورتموند ضيفاً على توتنهام، في غياب قائده ماركو رويس بسبب إصابة في الفخذ.

ويمكن للاعبي دورتموند، الشعور بالاطمئنان في ظل حقيقة أن توتنهام سيفتقد أيضاً جهود نجمي الهجوم هاري كين وديلي آلي، وفي ظل تألق لاعب الوسط الإنجليزي جادون سانشو ضمن صفوف دورتموند، والذي سجل هدف التقدم للفريق في شباك هوفنهايم.

وسيحقق سانشو، 18 عاماً، حلمه باللعب في ويمبلي أمام عائلته لأول مرة اليوم وقال: «تمنيت اللعب أمام عائلتي مذ كنت صغيراً، حصلت على 30 تذكرة للعائلة والأصدقاء وآمل أن أظهر معدني أمام مدينتي».

ولد سانشو في كامبرويل، جنوب العاصمة لندن عام2000 وهو نفس العام الذي صدرت فيه الأوامر بغلق ملعب ويمبلي القديم وهدمه، أمضى سنوات مسيرته الأولى في فريق كينجستون القريب مشجعاً لتشيلسي ومطوراً مهاراته في أقفاص القرود (المصطلح المستخدم للملاعب المغطاة بالأسلاك المعدنية) ويعلق: «فيها يصقل اللاعبون مهاراتهم الفردية، كرة الشوارع تعلّم الشجاعة لأنه ليس لديك ما تخسره، فقط تعبر عن نفسك». في سن ال 12 ترك المنزل ليلحق بأكاديمية واتفورد وفي سن ال 14 التحق بأكاديمية مانشستر سيتي وبعد 3 سنوات انضم لدورتموند، ثم أصبح عنصراً مهمّاً بسنّ ال 18 بكتيبة المدرب لوسيان فافر، وواحداً من أهم المواهب الشابة في العالم ويعلّق: «يطلب مني أصدقائي دوماً قميصاً لأشقائهم أو أولاد أعمامهم الصغار، لن أنسى جذوري أبداً وأعرف جيداً حجم صعوبة النشأة في جنوب لندن؛ حيث يكون الصبي محاطاً بكل ما هو سيئ، أريد أن أكون مصدر أمل وإلهام للصغار هناك، وأقول لهم لا تقتربوا من الجرائم حتى لو لم يقدّر لكم أن تكونوا لاعبي كرة، الكثير من الأولاد في جنوب لندن يفقدون تركيزهم في الدراسة بسبب العصابات. أنا محظوظ لأنني انتقلت لهارتفيلد، لم أشأ حينها الذهاب لمدرسة داخلية وأردت البقاء بالقرب من أمي لكنّ أهلي نصحوني بأن هذا هو الأفضل وأنا أصغيت للنصيحة وسعيد لأنني فعلت ذلك. أول سنتين كانت جحيماً لكن قالوا لي هذا الخيار أو تعود للبيت، صبرت لأنني أعشق الكرة». وعن سبب اختيار دورتموند قال سانشو الذي سجل هدفه الثامن في مباراة التعادل أمام هوفنهايم مؤخراً: «كنت ألعب «فيفا» في «البلاي ستيشن» ودوماً يصل الفريق لمراحل متقدمة في المنافسات. إنه نادٍ كبير جداً بالنسبة لي وفرص اللعب في البوندسليجا أفضل بالنسبة للشباب الإنجليز، بعثت رسالة لماتوندو (الذي ترك سيتي ولحق بشالكه الشهر الماضي) وقلت له ركز في اللعب واصمد، لأن الاختبار سيكون صعباً وسأكون قريباً منك لدعمك».

يقيم سانشو في شقة مع والده بمدينة دورتموند ويتعلم اللغة الألمانية شيئاً فشيئاً ويعلق: «أعرف ما يقوله المدرب في التمرينات، مما يسهل علي العمل». وجلس على دكة هوفنهايم السبت، إنجليزي آخر هو رييس نيسلون القادم من أرسنال ويعلق سانشو: «التقيت برييس أول مرة في واتفورد وكنا نلعب الكرة في الأقفاص أو في الشارع مع الأصدقاء»، سيلعب سانشو مباراة أمام أوجسبورج قبل مواجهة توتنهام في الإياب وسيلتقي بريس أوكسفورد القادم بعقد إعارة من ويستهام ويعلق سانشو: «أعتقد أن هدف الشباب الأول توفير حياة كريمة لعوائلهم، أشعر بأنهم يقلدونني في الرحيل لألمانيا، لكن الرحلة مختلفة بالنسبة لكل لاعب فالكثير سيشككون بقدراتك ويجب أن تختار المكان الصحيح الذي يدعمك، أتحسن يومياً بفضل مراقبتي لزملائي المخضرمين رويس وفيتسل وجوتزه».

فاز سانشو بلقب المونديال فئة دون ال 17 عاماً في 2017 مع إنجلترا ولعب 3 مباريات دولية مع المنتخب الأول ولا شك أن المدرب ساوثجيت، سيفكر باستدعائه في تصفيات أمم أوروبا 2020 في الصيف. وعمّن ساعده في المنتخب قال سانشو: «هاري وينكس (لاعب وسط توتنهام غريم اليوم). كلانا جديدان وأصبحنا أصدقاء. تبادلت الحديث بعد القرعة مع ديلي ألي وهاري كين وقالا لي: نراك قريباً «لكنهما لن يلعبا أمامنا ونأمل خطف الفوز»، توتنهام فاز على دورتموند ذهاباً وإياباً الموسم الماضي في دور المجموعات، عندما كان الفريق الأصفر في خضم حملة مخيّبة بالدوري لكنه اليوم متصدر بفارق 5 نقاط وعلق سانشو: «لن تكون مباراة اليوم مثل الموسم الماضي، خصوصاً أن توتنهام يفتقد أكبر نجومه».

مراقبة النجم الشاب

أبدى مهاجم المنتخب الإنجليزي السابق توني وودكوك،الذي سبق له اللعب في ألمانيا وإنجلترا ، اهتماما كبيرا بمتابعة أداء لاعب إنجليزي شاب ضمن أحد أندية البوندسليجا.

وقال وودكوك: «مباراة دورتموند وتوتنهام ستكون مثيرة للغاية. خاصة لأن جادون سانشو يلعب لفريق دورتموند وكل الأنظار ستسلط نحوه. الإعلام الإنجليزي سيتابعه عن كثب». وأضاف «في إنجلترا لا يحظى اللاعبون الشبان سوى بفرص محدودة في اللعب للأندية والتطور. ورغم ذلك ، فضل أغلب الشبان البقاء في إنجلترا في الأعوام الأخيرة».