القرقاوي: نسير بخطى ثابتة في صياغة مستقبل العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أُسدل الستار أمس في دبي على أعمال «منتدى أستانا للخدمة المدنية»، مع ختام أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، الذي استمر ثلاثة أيام متواصلة ناقش فيه المنتدى مستقبل الخدمات المدنية في المنطقة ودور الحكومات في بناء القدرات الاقتصادية لدولها، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى في دولة الإمارات، بمشاركة 40 دولة من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورابطة الدول المستقلة، إضافة إلى منطقة آسيان.

وشهد المنتدى مداخلات مهمة قدمها خبراء ومختصون في مجال الخدمة المدنية، وأكاديميون، وقيادات أعمال من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا واستونيا وجورجيا وكازاخستان وكوريا وقيرغيزستان وليتوانيا ومقدونيا ومولدوفا وطاجيكستان وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان، ودول أخرى.

خطى ثابتة

أكد محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، أن استضافة القمة لمنتديات دولية كبرى بحجم منتدى أستانا والتأثير الاستراتيجي للدول المشاركة فيه، يؤكد أن القمة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في جمع أكثر القوى المؤثرة في صياغة مستقبل العالم تحت سقف واحد وعلى أرض دولة الإمارات، لنقاش غايته الأسمى هو كيف نحقق السعادة والرفاه لسبعة مليارات نسمة يعيشون على هذا الكوكب، مؤكداً تطلع القمة للترحيب بالمنتدى وكل الوفود المشاركة فيه خلال الدورات المقبلة من القمة، لاستكمال الحوار حول سبل تفعيل التعاون المشترك في المجالات وثيقة الصلة بمستقبل البشرية وكيفية ضمان إنجاز مستهدفات التنمية المنشودة لشعوبها في مختلف بقاع الأرض.

متطلبات التطوير

وخلال الجلسة الختامية لمنتدى أستانا للخدمة المدنية، أعرب عليخان بايمينوف، رئيس اللجنة التوجيهية لمركز الخدمة المدنية في أستانا، عن اعتزازه بانعقاد المنتدى في دولة الإمارات، وضمن برنامج قمة أثبتت للعالم تقدمها في تبني متطلبات التطوير في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما ينعكس إيجاباً على شكل الحياة ومستقبل المجتمعات والأفراد.

وأشاد بايمينوف برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ونهج العمل المميز الذي تتبعه حكومتها، التي وصفها بأنها تشكل نموذجاً فريداً كأكثر الحكومات استباقية على مستوى العالم في مجال تسخير التقنيات والموارد بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم أرقى أشكال الخدمات والحلول الداعمة للناس بهدف تحسين نوعية الحياة على امتداد الدولة، وتقديم نموذج فريد يقوم في جوهره على راحة الناس ورفاههم.

منظور مختلف

وأشار المشاركون خلال الجلسة الختامية لمنتدى أستانا، أن الحكومات تبحث في جميع أنحاء العالم باستمرار عن حلول فعالة للنهوض بجميع جوانب الخدمة المدنية، وهذا ما شكل أولوية لبلدان منطقة آوراسيا، إذ قطعوا شوطاً طويلاً من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. مؤكدين على أن مركز أستانا الدولي، ومن خلال النتائج التي توصل إليها المشاركون في القمة العالمية للحكومات، سيكون مركزاً فاعلاً من خلال المرونة والتنظيم الإداري والتحكيم والتشريعات والبيئة المشجعة والمحفزة للمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال.

وأشار المتحدثون في الجلسة الختامية إلى أن اقتصاد الخدمات المدنية يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيراً في الاقتصاد العام، وتحديداً في الناتج المحلي الإجمالي للدول، إذ تشكل الخدمات المقدمة للسكان والمقيمين على حد سواء في أغلب دول العالم، نسبة عالية من إجمالي الناتج الاقتصادي المحلي، خصوصاً في الدول النامية التي تعتمد على تقديم الخدمات كوسيلة من الوسائل التي تساهم في دعم اقتصادها

الخدمة المدنية

وأعاد جويدو بيرتوتشي، المدير التنفيذي لشركة حلول الحوكمة الرشيدة، الولايات المتحدة الأمريكية، خلال كلمته الختامية، التذكر بالدعوة التي أطلقها محمد عبد الله القرقاوي في مستهل أعمال القمة ووجهها لحكومات العالم لتكريس اهتمامها بإعادة النظر في دورها في تقديم الخدمة المدنية في المستقبل في ضوء المنافسة التي يمثلها القطاع الخاص، الذي بات أكثر تميزاً في تقديم العديد من الخدمات مقارنة بقريناتها المقدمة من قبل الحكومات، وما يستدعيه ذلك من جهود لتأكيد دور الحكومة في رفع مستوى تلك الخدمات بما في ذلك سن الأطر التشريعية وتعزيز البيئة المشجعة وتهيئة مقومات التطوير ضمن مختلف المجالات.