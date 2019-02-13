شكرا لقرائتكم خبر عن «أبناؤنا على دروب الخير» في اتحاد الكتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس
نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع أبوظبي محاضرة حول كتاب «أبناؤنا على دروب الخير» للكاتب جاسم عبيد الزعابي وأدارها الإعلامي عبد الرحمن نقي البستكي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بحضور محمد شعيب الحمادي رئيس الهيئة الادارية لفرع الاتحاد في أبوظبي.
تحدث الزعابي عن كتابه قائلاً: لقد اخترت عنوانه التزاما مني بتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة التي طالما أكدت أهمية الاهتمام بالأطفال والمراهقين باعتبارهم أساس حاضر ومستقبل المجتمع.
وأضاف: يهدف الكتاب من خلال المعلومات والتجارب والخبرات والنصائح والإرشادات الواردة فيه إلى مساعدة أولياء الأمور على تربية وتعليم ورعاية الأطفال والمراهقين، و تنشئتهم بطريقة مناسبة بعيدا عن أي مشكلات أو تأثيرات سلبية، تنشئة سليمة تضعهم على دروب الخير طوال حياتهم فيخدمون مجتمعهم ودولتهم وأمتهم والإنسانية على أكمل وجه. وتابع: لقد عرضت في هذا الكتاب خلاصة المعلومات والتجارب والخبرات في مجال التربية والتعليم، والتي اكتسبتها على مدى قرابة 43 عاماً من عملي ككاتب وإعلامي وفنان وصاحب شخصية «الدبدوب»، وأبرز ما تضمنه الكتاب الحديث عن اهتمام الدولة بالأطفال والمراهقين، والقوانين المتعلقة بهم وأبرزها قانون حقوق الطفل، المعروف بقانون «وديمة».
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