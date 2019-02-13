عرض خاص ل «سفر اضطراري» في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

شهدت فوكس سينما، نايشن تاورز أبوظبي، مساء أمس الأول العرض الخاص للفيلم الإماراتي «سفر اضطراري» بعد الانتهاء من تصويره في الإمارات ومصر، بينما يعرض أمام الجمهور بدءاً من غد.

الفيلم بطولة الفنان حبيب غلوم، وبدرية طلبة من مصر، والإماراتي عيسى عرب، إضافة الى مجموعة من الممثلين منهم عادل عبده ومصطفى الكعبي وإيمان سلطان ونورة نبيل ورشا السيد وسعيد الناعور وليليا. ومن إنتاج وإخراج ناصر التميمي، وتولى كتابته، بالتعاون مع المصري أحمد حسنين.

وقال حبيب غلوم ل«الخليج»: أقدم دور صالح عبدالله، والد فارس في الفيلم الكوميدي الذي يتناول قضايا اجتماعية، مؤكداً دعمه للشباب بقدر المستطاع في هذا المجال لتطوير إبداعاتهم وتجاربهم الفنية.