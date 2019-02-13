«الإمارات للشحن الجوي».. ناقلة البهجة حول العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على الرغم من أن «الإمارات للشحن الجوي» ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، تنقل الزهور طوال العام، فإن فترة «يوم الحب»، تشهد زيادة ملحوظة في كمية الزهور المنقولة جواً. وترفع الناقلة طاقة الشحن سنوياً على خطوط تجارة الزهور الرئيسية، ومنها كينيا والإكوادور لتتمكن من نقل كميات إضافية إلى أكبر دور لمزادات الزهور في العالم، مثل «آلسمير» في أمستردام، ومن هناك إلى وجهات عالمية أخرى.

وتشغل «الإمارات للشحن الجوي»، رحلة يومياً إلى نيروبي وأربع رحلات أسبوعياً إلى كيتو لنقل الزهور إلى وجهات ضمن شبكة خطوطها العالمية. يستمر موسم تصدير الزهور طوال العام، لكن ذروة الطلب عليها تحدث قبيل منتصف فبراير/‏‏‏شباط من كل عام، ويحتاج ذلك إلى طاقة شحن إضافية، ولذلك يتم تشغيل 11 رحلة إضافية لتلبية الطلب المتنامي. وتزيد حمولة طائرة الشحن البوينج 777 على 100 طن، ما يعني نقل أكثر من 1000 طن، ووصول إجمالي شحنات الزهور المنقولة إلى 5000 طن شهرياً.

وحققت «الإمارات للشحن الجوي» عدداً من الإنجازات هذا العام، وشغلت أول رحلة شحن مباشرة لنقل الزهور من نيروبي إلى سيدني، وأخرى من كيتو إلى لوس أنجلوس. وترفع الناقلة طاقة الشحن سنوياً على خطوط تجارة الزهور الرئيسية لتتمكن من نقل كميات إضافية من مناطق زراعة الزهور إلى دور مزادات الزهور عبر العالم.

ونقلت «الإمارات للشحن الجوي» خلال عام 2018 ما زاد على 50 ألف طن من الزهور حول العالم، 27 ألفاً منها من كينيا أي 15% من إجمالي صادرات تلك الدولة من هذا المنتج. وفي يناير/‏‏‏كانون الثاني 2019، جرى نقل ما زاد على 2200 طن من نيروبي و1200 طن من الإكوادور إلى أمستردام و2900 طن إلى هولندا.

وتستخدم الناقلة الطاقة التي توفرها طائرات الأسطول البالغ عددها 270 طائرة حديثة، ونقلت خلال عام 2018 حوالي 2.6 مليون طن من الشحنات.