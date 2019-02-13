دعوة لتطوير المنظومة التشريعية الداعمة لحرية الإبداع

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عُقِدت أمس، الجلسة الأخيرة من فعاليات منتدى «مستقبل الاتصال الحكومي»، الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ضمن أعمال الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات.

وجاءت الجلسة التي شارك فيها: نانسي جمال، ممثلة التحالف الدولي ضد «داعش»، وبرناردينو ليون، المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، ويوهان فيربيكي، المدير العام للمعهد الملكي للعلاقات الدولية (إيجمونت)، بروكسل، متوافقة في مجمل أهدافها مع المساعي الحثيثة للقمة، نحو إيجاد الأطر الكفيلة بتحسين نوعية حياة الناس في كل المجالات، بما في ذلك قطاع الاتصال الاستراتيجي الذي يمثل أحد أهم القطاعات العميقة التأثير في حياة الناس، أينما كانوا.

ومع ختام المنتدى، وجّهت منى المرّي، المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الشكر لجميع من أسهم في إنجاحه مع انعقاده للمرة الأولى ضمن أعمال القمة، مثمّنة مشاركات المتحدثين في حواراته، وضمن الجلسات التي تعرضت إلى طيف من الموضوعات المتعلقة بواقع ومستقبل الاتصال الحكومي، وفرص تعظيم دوره في دعم توجهات التنمية، وتأكيد قدرة دول المنطقة على العبور إلى المستقبل، انطلاقاً من أرض صلبة من الوعي بأبعاد القضايا المحيطة والمؤثرة في آفاق التطوير ضمن مختلف دولها، اتساقاً مع أهداف القمة.

وقالت: إن القمة مثّلت مناسبة نموذجية لعقد هذا المنتدى، الذي تعرض بالنقاش لجملة من الموضوعات المهمة، واستقطب نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من المنطقة والعالم، أسهموا على مدار أعماله، في رسم الخطوط العريضة لمتطلبات التطوير لقطاع الاتصال الحكومي على المديين القريب والبعيد.

وفي بداية الجلسة التي أدارتها نورة العبار، مديرة إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أكدت نانسي جمال أن التحالف الدولي ضد «داعش»، يضم 74 دولة، تتعاون لمجابهة هذا التنظيم الإرهابي عسكرياً ولوجستياً ومالياً وفكرياً، ما تطلب تأسيس شبكات دولية للتواصل وتوحيد الجهود.

فيما أكد فيربكي، عبر خبراته الطويلة، مفاوضاً وخبيراً في إدارة عمليات الاتصال، خلال الأزمات، أن الأشكال المتعددة للتواصل خلال الأوقات الحرجة، تعتمد في المقام الأول على التفاهمات والحلول الوسطية التي توفر لكل الأطراف مساحة كافية، لافتاً إلى أن الحلول المثلى في أغلب الأحيان لا تلقى القبول من كل الجهات على مائدة المفاوضات.

أما ليون، فقال إن الأزمات ذات الطابع السياسي، لها سمات وطبيعة، خاصتان تختلفان عن نظيراتها في المجالات الأخرى، في مقدمتها صعوبة أو «استحالة» التنبؤ بها، كما هي الحال مع أزمة «السترات الصفراء» في فرنسا التي بدأت، ومن ثم انتشرت كما النار في الهشيم خلال وقت قصير.

كما ناقش «منتدى مستقبل الاتصال الحكومي»، خلال جلسة مغلقة، بعنوان «مستقبل الإعلام»، مجموعة من الموضوعات المتعلقة بواقع الإعلام العربي وآفاق تطويره، في ضوء المتغيرات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة والعالم، وما يلقيه ذلك من انعكاسات واضحة تؤثر بمجملها في الرسالة الإعلامية والمبادئ والأخلاقيات والمهنية لها، كما تطرقت الجلسة المغلقة إلى أهمية اضطلاع الإعلام بدور إيجابي في خدمة المجتمعات عبر مناقشة القضايا التي تهم الناس في إطار من الشفافية والنزاهة والحرية المسؤولة.

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات بشأن المشهد الإعلامي العربي، دارت حول أهمية تطوير المحتوى الإعلامي العربي ليواكب ما يشهده القطاع من تطورات مهنية وتقنية تحدث في العالم، واستعادة الإعلام لدوره في خدمة الناس ومناقشة قضايا المجتمع، والعمل على تطوير المنظومة التشريعية الداعمة لحرية الإبداع، وكذلك الاهتمام بجانب التأهيل وصقل المهارات العملية من خلال تأسيس أكاديميات إعلامية متخصصة في مختلف جوانب العمل الإعلامي بشكل عام والصحفي بشكل خاص لتدريب الإعلاميين وتأهيلهم بشكل مهني وفق أفضل الممارسات الدولية.

كما دعا المتحدثون خلال الجلسة إلى تفادي النمط الإعلامي الموحد لتناول وسائل الإعلام للموضوعات وإيجاد تنوع إبداعي تدعمه الحكومات، والعمل على إيجاد حوار إعلامي حكومي مستمر يضمن تنسيق المواقف وتبني المواقف الرسمية للدول.

وتأتي الجلسة في إطار حرص المكتب الإعلامي لحكومة دبي على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام المحلية، ومسؤولي المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية العاملة في دولة الإمارات، للتعرف إلى رؤاهم وأفكارهم، وبحث أفضل السبل لتطوير المشهد الإعلامي العربي ومواجهة التحديات التي تواجهه، واكتشاف الفرص التي من شأنها توثيق التعاون مع الإعلام العالمي بما يعين المنطقة على توصيل رسالتها بأسلوب صحيح إلى مختلف دول العالم وشعوبه.