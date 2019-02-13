الإمارات توقع اتفاقية لإطلاق مختبرين لـ«قراءة المستقبل»

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وقعت حكومة دولة الإمارات، اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، لتأسيس مختبرين لقراءة المستقبل في الدولة، تهدف إلى توحيد الجهود وتطوير إمكانات استشراف المستقبل والمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بالتوجهات العالمية.

وقعت الاتفاقية عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعز شقشوق، مساعد مدير عام منظمة «اليونيسكو»، خلال فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات.

وأكدت عهود الرومي، أن تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية لصناعة المستقبل، من خلال منصة القمة العالمية للحكومات، ترسخ موقع القمة ودورها في مسيرة العالم لصناعة مستقبل أفضل للإنسان.

وقالت: «إن استشراف المستقبل والاستعداد له، يمثل إحدى الركائز الأساسية في مسيرة نجاح أي حكومة، وهذه القدرة تكتسبها الحكومات بالتعلم المستمر، لتحديد التوجهات العالمية وتقديم حلول استباقية، تمكننا من مواجهة التحديات، ونستطيع عبرها الارتقاء بجودة حياة الأفراد وتلبية احتياجاتهم المستقبلية».

من جهته، أكد معز شقشوق، أن منظمة اليونيسكو، تعمل على تطوير الخبرات في مجالي التعليم والمعرفة الرقمية، كما تعمل على تمكين أجيال الشباب بالكفاءات العملية والمهارات المطلوبة لبناء المستقبل الذي يريدونه لأنفسهم. ونحن على ثقة بأن تعاوننا مع حكومة دولة الإمارات، لتطوير مختبرات المستقبل للمعرفة، سيسهم بشكل فاعل في تمكين الإنسان وفي مساهمة الجميع لتحقيق مسارات التنمية الشاملة.