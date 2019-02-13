ماي لن تستقيل وتطلب وقتاً لتعديل «بريكست»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الثلاثاء، نيتها تقديم الاستقالة عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأكدت أنها ستطلب من البرلمان مزيداً من الوقت لمحادثات «بريكست» مع بروكسل، في وقت اتهمتها المعارضة العمالية باستخدام «لعبة الوقت» لإجبار المجلس على تأييد الاتفاق الأول «المملوء بالثغرات»، تجنباً للخروج من دون اتفاق.

وأكد المتحدث السياسي باسم مكتب ماي، أنها لا تعتزم الاستقالة هذا الصيف، نافياً تقريراً لصحيفة «ذا صن» عن عزمها الاستقالة بعد الخروج من التكتل الأوروبي، وذلك حتى يتسنى لها التأثير فيمن سيخلفها.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، أمس، أمام النواب، إنها «تحتاج إلى الوقت» لتبحث مع بروكسل تعديل اتفاق «بريكست»، بحيث يرضي البرلمان، ما يضفي مزيداً من الغموض على تفاصيل خروج لندن. وقالت ماي: «بعدما اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على مناقشات إضافية، نحتاج إلى وقت لإنهاء العملية»، مضيفة «حين ننجز التقدم الضروري سنقترح تصويتاً جديداً» على الاتفاق من دون تحديد موعد لذلك. وأوضحت أنها ستجري مباحثات جديدة مع قادة الاتحاد طوال الأسبوع.

واتهم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، ماي ب«المناورة» من خلال «ممارسة لعبة الوقت»، لعدم ترك خيار أمام النواب، مع اقتراب موعد الاستحقاق، لإجبارهم على تأييد الاتفاق الأول «المملوء بالثغرات» لتجنب الخروج من دون اتفاق.

من جانبها، قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم في حديث إذاعي، «هذا ما تحتاج إليه رئيسة الوزراء، مزيد من الوقت»، واصفة المحادثات الحالية بأنها «مهمة وحساسة». ويكثف أعضاء الحكومة، المحادثات مع المسؤولين الأوروبيين. وبحث وزير الخارجية جيريمي هانت في باريس، أمس، المسألة مع نظيره الفرنسي جان لودريان. وغرد هانت في حسابه على موقع التواصل «تويتر»: «الجانبان يريدان اتفاقاً حول «بريكست» يحافظ على الصداقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا. ينبغي إذاً التحلي بالصبر، والنية الحسنة بالنسبة إلى شبكة الأمان عنصر لا غنى عنه». وتوجه الوزير المكلف بشؤون «بريكست» ستيفن باركلي، وديفيد ليدينجتون، المسؤول الثاني في الحكومة إلى ستراسبورج، لإجراء محادثات مع نواب أوروبيين. والتقى ستيفن باركلي، أمس الأول، في بروكسل، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في محاولة للتوصل إلى حل لهذه المسألة. وقال بارنييه في ختام اللقاء «إننا لن نفتح مجدداً اتفاق الخروج، لكننا سنواصل المحادثات في الأيام المقبلة».

(وكالات)