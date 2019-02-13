حارس نيس يتفوق على بوفون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قد يسارع البعض في اعتبار الإيطالي بوفون حارس باريس سان جيرمان هو الأفضل في الدوري الفرنسي، لكن الإحصائيات تفيد بأن الأرجنتيني والتر بينيتز حارس نيس الذي يدربه الأسطورة الفرنسي فييرا هو الأفضل، نيس هو الأسوأ من الناحية الهجومية، لأن اللاعبين لم يعتادوا بعد على طريقة عمل فييرا المبنية على الاستحواذ لكن الفريق ينافس على مكان في المسابقة الأوروبية حالياً.

والتحق بينيتز بنيس في 2016 قادماً من كويلمز المحلي وعندما شاهد فييرا مهاراته اتخذ قرارا صادما بتعيينه الرقم واحد بدلاً من يوان كاردينال خريج الأكاديمية الذي كرس نفسه حارسا منذ 2015، كان بينيتز يستمد الإلهام من أيقونته الحارس البارجوياني شيلافيرت عندما نشأ في ظروف اجتماعية صعبة شمال الأرجنتين وكان يعمل بدوام جزئي كي يتمكن من التمرن مع كويلمز، حصل بينيتز على فرصة تجربة في نيس عندما كان فييرا يبحث استعارة كيفن تراب وصمم حينها على جذب أنظار فييرا.

ابن المهاجرين الذي عانى من الفقر وخيبة الأمل في البداية عندما فشل في الميلان وتألق في أرسنال، بدأ أساسياً في تشكيلة فييرا أمام ليون وانتهت المباراة 1-صفر لصالح نيس ومؤخراً فاجأ ليون أيضا بفوز في معقله 1- صفر حيث أنقذ بينيتز مرماه 9 مرات.