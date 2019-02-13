الحريري يتعهد بالالتزام بالدستور و«الطائف» وتحرير مزارع شبعا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”



بدأ مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، أمس الثلاثاء، جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، حيث تستمر الجلسات، نهاراً ومساء خلال يومين، بناء على دعوة رئيسه نبيه بري.

ومثلت الحكومة، أمس، أمام مجلس النواب لمناقشة بيانها الوزاري تمهيداً لنيل الثقة والانطلاق بعدها إلى العمل لمعالجة ما ينتظرها من ملفات شائكة.

واللافت هنا هو ارتفاع عدد طالبي الكلام من النواب إلى 60 نائباً، بالرغم من تمني، بري، على الكتل أن يتكلم نائب واحد باسم كل كتلة، ما يعني احتمال تمديد مهلة النقاش إلى يوم الجمعة المقبل، على اعتبار أن يوم غد الخميس، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.

وأكد رئيس الحكومة سعد الحريري، خلال تلاوته البيان الوزاري، أننا نريدها حكومة أفعال لا أقوال تتصدى للفساد والتهرب الضريبي، معلناً أن جدول أعمال الحكومة يزخر بالتحديات، والمطلوب ورشة عمل وتعاون مشترك للانتقال بالبلاد إلى الاستقرار المنشود، وقال: المطلوب إصلاحات جريئة ومحددة تضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني، مؤكداً العمل بكل شفافية وإصرار.

وأعلن الحريري، أن الحكومة تؤكد أن اتفاق الطائف والوثيقة المنبثقة عنه، هما الأساس للسلم الأهلي، وتؤكد الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس «الإسرائيلي» وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته، مشيراً إلى أن الحكومة تلتزم بكل ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية بشأن السلم الأهلي، والابتعاد عن الصراعات الخارجية، واحترام ميثاق جامعة الدول العربية، واحترام القانون الدولي للحفاظ على الوطن، معلناً الالتزام بالقرار 1701 والاستمرار في دعم القوات الدولية العاملة على أراضينا وحماية الوطن من عدو لا يزال يطمع في أرضنا، والالتزام بتحرير مزارع شبعا بشتى الوسائل المشروعة مع حق اللبنانيين في مقاومة أي عدوان «إسرائيلي».

وأكد الحريري، أن الحكومة، ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات التي أعلن عنها لمواجهة أعباء النزوح السوري، وإنها تجدد ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، موضحاً أن الحكومة تؤكد التزامها بمضمون بيان الحكومة السابقة حول النأي بالنفس وستعمل على إقرار مشروع قانون العفو العام. وكان العديد من النواب من مختلف الكتل لاسيما تمام سلام، فؤاد مخزومي، حسن فضل الله، ستريدا جعجع، هادي ابو الحسن، ميشال معوض، سمير الجسر، وعناية عز الدين، قد تحدثوا في الجلسة الصباحية، ومنحوا ثقتهم للحكومة باسم كتلهم.