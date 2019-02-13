تجريف لصالح الاستيطان في نابلس ونكبة جديدة بالأغوار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أكثر من ثماني آليات تابعة للمستوطنين، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، أعمال التجريف الواسعة في المنطقة الشرقية من قرية جالود جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقل الاحتلال 16 شاباً فلسطينياً من مناطق متفرقة بالضفة. واستشهد فلسطيني متأثراً بجروحه التي أصيب بها يوم الجمعة الماضي بقطاع غزة، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق إثر قمع قوات الاحتلال المشاركين في الحراك البحري ال 23 على الحدود الشمالية الغربية للقطاع. وأصيب أكثر من 17 طالباً اختناقاً بقنابل الغاز المسيل للدموع بمواجهات مع الاحتلال في بلدة أبوديس بمدينة القدس المحتلة. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت منطقة المدارس قرب «جامعة القدس»، وأطلقت عشرات قنابل الغاز على الطلبة، في حين أخطرت «إسرائيل» 50 عائلة بالأغوار بمغادرة منازلها.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، إن المستوطنين يحاولون تنفيذ مشروع استيطاني كبير على مساحة تزيد على 8 كيلومترات مربعة من أراضي قرية جالود المصنفة «ج»، والتي أعلن عنها جيش الاحتلال منذ العام 2001 «مناطق مغلقة» عسكرياً أمام الفلسطينيين لشرعنة البؤرة الاستيطانية «ايش كودش» من خلال ربطها بعدة بؤرة ومستوطنات مجاورة.

وأكد دغلس أن سلطات الاحتلال، ومن أجل سلب الأراضي الفلسطينية في مناطق «ج»، سواء كانت أراضي زراعية أو أراضي المراعي، وتسهيل نقلها للمستوطنين، يمنعون الفلسطينيين أصحاب الأراضي، المعلن عنها مناطق عسكرية مغلقة أو «أرض دولة»، من دخول أراضيهم، وبالتالي نقلها للمستوطنين. واتهم دغلس سلطات الاحتلال ودائرة الاستيطان وما تسمى «المحكمة العليا الإسرائيلية»، بأنها تعطي الضوء الأخضر لنهب وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وأنها تغدق الأموال بدون حساب على المستوطنين من أجل تعزيز عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لغرض البناء والتوسع غير القانوني.

في الأثناء، أخطرت سلطات الاحتلال نحو 50 عائلة في الأغوار بإخلاء منازلها اليوم الأربعاء بحجة التدريبات العسكرية. وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أمس، إن نحو 300 مواطن سيصبحون في العراء في هذه الأحوال الجوية الباردة جراء تدريبات الاحتلال في المنطقة التي تخلف أضراراً مادية كبيرة وكذلك تترك مخلفات تشكل خطراً على حياة المواطنين.

وأضاف بشارات أنه تم المباشرة الأسبوع الماضي بحصر الأضرار الناجمة عن تدريبات الاحتلال التي قام بها الثلاثاء الماضي في الأغوار، مبيناً أنه تم تدمير ما يزيد على 600 دونم مزروعة بالمحاصيل المختلفة إضافة إلى تجريف نحو 140 دونماً وذلك في حصيلة أولية.

واعتدى مستوطنون، على راعي أغنام أثناء رعيه للأغنام في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض.

وأصيب شاب، بالرصاص الحي، واعتقل 5 آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، فيما اختطفت قوات خاصة «إسرائيلية» (مستعربون) مواطناً ونجله في واد برقين.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين، بزعم حيازتهما سكيناً ومسدساً قرب مستوطنة «براخا» جنوب نابلس. وذكرت الصحافة «الإسرائيلية» أنه تم العثور على المسدس والسكين أثناء تفتيش الشابين، وتم نقلهما للتحقيق.

ومنعت قوات الاحتلال مجموعات «الكفاح للحماية والتوثيق والمراقبة» من التواجد في شارع الشهداء بمدينة الخليل، حيث اعتدى المستوطنون على المجموعة لليوم الثالث على التوالي، وعرقلوا عملهم، وأعلن الجيش «الإسرائيلي» المنطقة مغلقة عسكرياً، وطرد النشطاء. وقال عزات الكركي القيادي في شباب ضد الاستيطان: إن المنع لن يوقفنا ولن يمنعنا عن الاستمرار في عملنا في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وسنقدم ما نستطيع للحفاظ على الهوية الفلسطينية في المناطق المغلقة. يشار إلى أن مجموعات الكفاح للحماية والتوثيق والمراقبة انطلقت قبل أيّام كردة فعل فلسطينية على طرد التواجد الدولي المؤقت في الخليل.(وكالات)