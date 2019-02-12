الان تتابع “مهارليكا” .. اسم مستقبلي لدولة آسيوية بقرار سياسي .. ترى ما هي؟ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أعلن رئيس الفلبين رودريغو دوتيريتي، عن تفكيره في تغيير اسم البلاد من الفلبين حاليا، إلى “مهارليكا” مستقبلا، بحسب إعلام محلي.
وتعكس الكلمة ثقافة سكان المنطقة وتشير إلى النبل والشهامة، عكس الاسم الحالي، الذي وضعه الاستعمار الإسباني.
بدوره قال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية سلفادور بانيلو، إن الرئيس دوتيريتي أعلن عن فكرة، يمكن بموجبها تغيير اسم البلاد.
وأوضح بانيلو، أن دستور البلاد يمنح البرلمان الحق في تشريع قانون بهذا الخصوص، وطرحه للتصويت عبر استفتاء شعبي.
والرئيس الفلبيني السابق فرديناند ماركوس، هو أول من اقترح تغيير اسم البلاد إلى “مهارليكا”.
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