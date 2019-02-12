تعرف على أعراض توقف التنفس أثناء النوم عند الأطفال

كشفت دراسة علمية حديثة أن 15% من الأطفال يعانون من اضطراب انقطاع التنفس أثناء النوم و10% فقط يتم تشخيصهم، وفقًا لبحث نشر مؤخراً في مجلة الجمعية الأمريكية لصحة الأطفال.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن أن يتسبب توقف التنفس أثناء النوم بإلحاق أضرار دائمة بنمو الدماغ خلال السنوات الأولى من الحياة.

وقال الباحثون الأمريكيون إنه ما يصل إلى 15% من الأطفال يعانون من بعض أشكال اضطراب النوم، ومع ذلك ، فإن نسبة 90% لا يتم تشخيصهم، وهذا خطر يهدد نموهم.

وشرح الباحثون أن التطور العصبي، والتجدد الخلوي ، ونمو الأنسجة والعظام كلها تحدث أثناء مرحلة النوم العميق، لكن عندما يتم توقف التنفس في مجرى الهواء العلوي ، تتحول الدماغ من مرحلة الشعور بالنوم العميق إلى مرحلة الاستيقاظ لاستئناف التنفس الطبيعى، وهذا يترتب عليه توقف عمليات البناء.

وأشار الباحثون إلى أن أعراض توقف التنفس أثناء النوم للأطفال تشمل: الشخير ، والنوم المتقطع أو النعاس المفرط ، وطحن الأسنان، والصداع النصفي ، والتبول اللاإرادى.

وأضاف الباحثون أنه يجب توجيه الطفل لأخصائى الأنف والأذن والحنجرة لعدم حدوث مشاكل فى المخ أو تطوير العظام أو نمو الأسنان والتركيز.