4 الآف قضية أقامها شخص أدخلتة موسوعة جينيس

دخل رجل أمريكي موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعدما رفع أكثر من 4000 قضية على أشخاص مختلفة ومن بينهم والدته التي اتهمها بالإهمال في تربيته.

ورفع جوناثان لي ريتشيز البالغ من العمر 43 عام، ويعيش بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أكثر من 4000 دعوى قضائية في عدد كبير من المحاكم، وكانت أولى قضاياه ضد والدته بعدما اتهمها بالإهمال في تربيته، حيث سألها في أحد الأيام عن حرق صغير في يده، فأجابته بأنه عندما كان صغيرا لعب بأعواد الكبريت، أثناء انشغالها بأعمال المنزل فاحترقت يده، وحصل منها على تعويض قدره 20 ألف دولار.

ولم يكتفي "جوناثان" بذلك بل رفع قضية أخرى على مدير مدرسته القديمة ميلتون هرشي، واتهمه بإصابته بمرض نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وربح القضية وحصل على تعويض مادي، ولم يتوقف "جوناثان" عند ذلك بل رفع قضية على المجتمع الأمريكي بأكمله تقريبا، وفقا لموقع "إيه بي سي"، الأمريكي.

وتمادى "جوناثان" في قضاياه، ورفع دعوى على جيري ساندوسكي مدرب كرة قدم سابق بجامعة ولاية بنسلفانيا بتهمة الإساءة إليه جنسيا خلال إحدى مباريات كرة القدم، كما رفع قضايا على نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان بحجة أنها "داست"، على صورة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

كما رفع "جوناثان " قضية على جميع أصدقائه بسبب مزاحهم الثقيل وشتمهم له والتأخير في مواعيدهم واتهمهم بالسب والقذف المتعمد، ورفع قضية على أغلب جيرانه ومدرسيه وأقربائه وخطيبته وحتى على بعض رؤساء الدول اللاتينية والمشاهير وعلى القضاة ورجال الشرطة، ولم تسلم منه شركة "روك ستنار" المنتجة للعبة الشهيرة "GTA" بحجة أنها سببت له صدمة في سن المراهقة.

وفي لقاء مع أحد الصحفيين بشأن الدعاوى الكثيرة التي رفعها، سأل "جوناثان" الصحفي: "لماذا أعيش وحيدا ولا أحد يحبني؟"، فضحك الصحفي على السؤال، ما جعل "جوناثان" يرفع عليه قضية بدعوى الاستهزاء بمشاعره وحصل على تعويض قدره 50 ألف دولار.

وبسبب قضاياه الكثيرة أدرجته موسوعة "جينيس"، للأرقام القياسية في قائمتها كأكثر رجل رفع عدد من الدعاوي، ما جعل "جوناثان" يرفع عليهم قضية بحجة أنهم لم يستشيروه قبلا نشر اسمه وصورته وحصل على تعويض، وبلغ مجموع ما حصل عليه من تعويضات 850 ألف دولار.