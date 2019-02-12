اختتام فعاليات القمة العالمية الحكومية في دبي بتوزيع الجوائز

اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: اختتمت اليوم أعمال الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات والتي تعد التجمع الحكومي الأكبر من نوعه عالميا، واستمرت أعمالها ثلاثة أيام، والتقى تحت مظلتها أكثر من 4000 مشارك من 140 حكومة بهدف العمل على تطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات واستشراف التحديات المستقبلية وضمان مستقبل أفضل للشعوب.

وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "اختتمنا اليوم أعمال القمة العالمية للحكومات ... اتفاقيات وُقعت ... مبادرات أُطلقت .. قناعات تغيرت .. والتزامات أُعلنت ... هكذا تساهم القمة في صنع المستقبل وإعادة صياغة العمل الحكومي في العالم".

جوائز 2019

وأعلنت القمة العالمية للحكومات في دبي عن جوائزها لعام 2019، حيث فازت مؤسسة كلو سمارت سيتي من إندونيسيا في فئة تمكين المجتمع، وسناب آر إكس من الفلبين في فئة التطبيقات المبنية على البيانات.

وكرّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جامعة tuck at dartmouth الأميركية بجائزة تحدي الجامعات.

وفازت شرطة دبي في فئة "الخدمة المبتكرة"، وفازت "Made of air" من ألمانيا بجائزة "govhack"، وفي فئة "حكومة قريبة من الناس" فازت "ستايت سيرفيس" من روسيا.

التقنيات الناشئة

وفي فئة تسخير التقنيات الناشئة، فاز جي بي آت هاند من المملكة المتحدة، وفي فئة تقنيات التلعيب فاز ترافيك غورو من الهند، كما فاز هو وي تشات من الصين في فئة "الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وقام بتسليم الجوائز الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات.

وشهدت القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة أكثر من 200 جلسة موزعة على سبعة محاور رئيسية، بالإضافة إلى عقد 16 منتدى. وشارك فيها نحو 600 متحدث من المسؤولين الحكوميين و الخبراء والمفكرين والقادة والإداريين، وأكثر من 30 منظمة دولية وأممية، إلى جانب أكثر من 120 رئيساً ومسؤولاً في شركات عالمية بارزة.

وأصدرت القمة أكثر من 20 تقريرا تشكل مرجعية عالمية لشؤون العمل الحكومي المستقبلي تتضمن أرقاماً ومعطيات وخلاصة دراسات تساعد صناع القرار والمسؤولين على رسم استراتيجيات استشرافية.

