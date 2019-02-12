السعودية ترد على تصريحات مثيرة للجدل عن ماء زمزم

قالت الدكتورة خولة الكريع، في لقاء تلفزيوني، أذبع على فضائية "روتانا خليجية"، إن شرب ماء زمزم ضار لمريض السرطان، نظرا لارتفاع نسبة ملوحته، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

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وأوضحت خلال حديثها لبرنامج "في الصورة" أنه يمكن الاستشفاء روحيا بماء زمزم من خلال الاغتسال به ونحوه، مؤكدة أن نسبة ملوحة ماء زمزم عالية، مما يؤثر سلبا على مرضى السرطان، ويتعارض مع بعض الأدوية المعطاة لهم.

فردت وزارة الصحة عبر حسابها المخصص للرد على استفسارات وشكاوى المرضى "937" على تصريحات الدكتورة خولة الكريع، بعد تلقيها استفسارات من أحد المواطنين حول مدى صحة ما ذكرته، قائلة إنه "لا توجد أدلة علمية كافية تثبت صحة ما ذكر، وبشكل عام ينصح باتباع الإرشادات التي يحددها الطبيب المعالج مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

وأثارت تصريحات خولة الكريع موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.