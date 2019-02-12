وزارة الصحة اليمنية في صنعاء: وفاة 132 شخصا بإنفلونزا الخنازير

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء اليوم الثلاثاء، عن الناطق باسم وزارة الصحة في "حكومة الإنقاذ"، الدكتور يوسف الحاضري، قوله إن "صنعاء تأتي في المرتبة الأولى في عدد الوفيات تليها محافظة عمران ثم محافظة إب".

وحذر الحاضري من أن المرض ما يزال في حالة انتشار وتوسع رغم الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة في صنعاء لاحتوائه.

وأرجع الناطق سبب انتشار إنفلونزا الخنازير مؤخرا في اليمن إلى "تراكمات أربع سنوات من العدوان والحصار وتدمير المنشآت الصحية وبنيتها التحتية".

وأضاف أن "تلك التراكمات أضعفت نظام الترصد الوبائي للأمراض عامة والإنفلونزا خاصة، عوضا عن صعوبة مكافحة ظهور أي وباء جراء توقف النفقات التشغيلية".

وقال "أصبحت إنفلونزا الخنازير بعد انتشارها في اليمن، جائحة تهدد الإنسان، ويجب علينا العمل على حماية أنفسنا وأطفالنا من الأمراض قبل أي شيء، ويأتي ذلك بمستوى وعينا وتغييرنا للممارسات الصحية الخاطئة".

وأكد الحاضري أهمية الوعي في الوقاية من إنفلونزا الخنازير وتجنب الإصابة بها.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة في صنعاء، أعلن أواخر يناير/ كانون الثاني المنصرم، تسجيل 470 إصابة بإنفلونزا الخنازير، ووفاة 104 حالات في عموم البلاد، فضلا عن الحالات غير المسجلة ممن يصابون أو يتوفون في بيوتهم بسبب عدم القدرة المالية للمواطنين منذ انقطاع رواتبهم بعد نقل البنك المركزي إلى عدن.